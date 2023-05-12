“韩国40岁以上最美女星” 孙艺真夺冠宋慧乔三甲不入

（首尔讯）最近韩国数据研究公司Metabay进行一项名为“韩国40岁以上最美女星”的调查，调查民众对韩国40岁以上女星的好感度，调查结果日前揭晓，其中冠军由41岁的孙艺真拿下，有24%以上的票投给她，第二名和第三名分别是45岁的金喜善和41岁的全智贤。

最叫人感到意外的是，刚在《第59届百想艺术大赏》中首夺视后的宋慧乔竟然只排名第四，引起网民的议论。

“乔妹”宋慧乔历经“双宋恋”童话婚姻破灭阴霾，近年集中活力拼搏事业，前阵子与《太阳的后裔》的金牌编剧金恩淑再合作的话题剧《黑暗荣耀》，她一改以往专演浪漫爱情剧的戏路，挑战以复仇为主题的《黑》剧，摒弃美女形象，以又瘦又残的造型上阵，加上演技提升，确实让人对她另眼相看，也因此出道27年首次夺“百想”视后。

不过，提及最美的韩国女星，翻开过去韩国或外国不同媒体进行的各类型韩国美女票选活动中，乔妹似乎都不进前三名，像2021年日本OL剧迷票选十大“韩国最美女星”中，她不但败给“整形美女”朴敏英，甚至名次也排在允儿、孙艺真和韩孝周之后，虽然也挤上十大，但却在垫底位置。

此外，乔妹在韩国的King Choice今年举办的“韩国最美的10大女星”票选中，竟然意外跌出十大；另去年她在美国投票网站King Choice举办的“2022最美韩国女演员”的票选中只排名第八。

由此可见，乔妹似乎与这些民间的调查无缘。

金喜善 全智贤新作出街

刚升级当妈妈的孙艺真日前复出拍广告，很快重回大家视线，不过仍在育儿的她，要尽快接下新作，恐怕还得再等等。

另，向来都有“韩国第一美女”之称的金喜善以21%的得票率屈居亚军，据悉她去年刚结束Netflix《再婚上流》拍摄，另外有部和柳海真合作的韩片《甜丝丝》（暂译）等待上映中。

41岁的全智贤以20%票数名列第三，她接下来会和姜栋元合作谍战爱情新剧《北极星》，很快就有作品会和大家见面。

此外，针对“韩国40岁以上最美女星”的调查结果，除了乔妹跌出三甲引起网友议论之外，也有不少网友纷纷点出心中遗珠，像是43岁的金泰希、44岁的河智苑或44岁的李宝英。