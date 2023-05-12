结婚18年曾想离婚 田蕊妮谈夫妻相处：想黏住杜汶泽

（香港讯） 45岁田蕊妮挑大梁出演舞台独角戏《大离婚日——妻》演绎女性如何面对婚姻危机的心路历程。谈及自己与老公杜汶泽的18年婚姻，她坦言夫妻关系经历过高山低谷，更曾面对婚姻危机。

她对婚姻有“很强烈的看法”，认为婚姻是人生中一个大学堂。和杜汶泽结婚18年，她说：“这段婚姻让我成长很多，也学懂很多。”

田蕊妮说，一段关系一定有开心和不开心，也会经历高低潮，但能有一个人在身边互相陪伴很难得。她说：“结婚时见到别人庆祝结婚30或40周年，完全想象不到，心想：这么长行不行啊？转眼自己也结婚18年，说长不长，说短不短，不知不觉就这么久了。”

她透露当知道老公出轨一度想过离婚。18年婚姻中，她在“不同时候都曾想过（离婚），说真的也不是很多次，其实不是太特别（的导因），也不是什么大事，相信很多女人偶尔都会想一下”。

杜汶泽和田蕊妮结婚18年。（互联网）

田蕊妮两年前决定与老公一起工作后，夫妻关系反而变得更好。她笑说：“尽量跟老公一起，无论去到哪里，发觉和他一起便会很开心，最想多点黏住他！我都不知道什么时候开始变成这样，我显然鬼上身。”

她也说：“现在真的很舒服，很多人觉得两公婆不应一起工作，我们以前各忙各的，住在一个家里却很少见面。现在一起工作，让我更欣赏老公，发觉原来他也不是很冲动，也很体谅我，大家多了沟通和了解，关系反而比以前更好。”