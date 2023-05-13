UFM“街头霸王”今晚诞生 新传媒推出概念相似节目

电台UFM100.3全新原创企划“街头霸王”今年3月启动，获DJ们相中的八组街头歌手Brenda 、音乐组合Cloud & Party、吉他老师苏晟立、跨国夫妻档Harmon-ee Music、勇庆、Clayton、八岁开始当街头歌手的Alan，以及参赛年龄最小的13岁郭文耀，过去一个多月各显神通，在接受空中点唱、专业记者访问、造型改造等多轮考验之后，首届“街头霸王”今天（5月13日）就会诞生！



黄文鸿：节目雷同或所见略同经过一个多月的多轮考核，“街头霸王”即将迎来终极对决之夜，另一边厢，新传媒最近推出歌唱比赛节目《游走的歌王》，同样聚焦本地街头歌手。电台“一哥”黄文鸿接受《联合早报》访问时说：“第一个想法是，很好啊。证明这个活动概念很好，有它的价值。”他继而指出，或许是电视台留意到UFM的活动，黄文鸿发觉节目跟“街头霸王”刚好概念一样，于是赶紧为电台的活动宣传。

黄文鸿接着说：“很多人会觉得‘抄’，我觉得还好啦。可能英雄所见略同，毕竟活动概念设计，大家都有想象的空间。”