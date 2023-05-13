UFM“街头霸王”今晚诞生 新传媒推出概念相似节目 订户 王英敏发布 / 发布 / 2023年5月13日 5:00 AM 黄文鸿（右）担任街头歌手苏晟立（左）的DJ经纪人，过去一个多月为苏晟立拉票宣传助力。（取自IG） DJ叶丽梅（右）跟她相中的街头歌手郭文耀。13岁的郭文耀是年纪最小的参赛者。（取自IG） 八组街头歌手一个多月来接受空中点唱、专业记者访问等多轮考验。图为跨国夫妻档Harmon-ee Music（左、中）与其DJ经纪人李庆鸿（右）的合影。（取自IG）字体大小:小中大电台UFM100.3全新原创企划“街头霸王”今年3月启动，获DJ们相中的八组街头歌手Brenda 、音乐组合Cloud & Party、吉他老师苏晟立、跨国夫妻档Harmon-ee Music、勇庆、Clayton、八岁开始当街头歌手的Alan，以及参赛年龄最小的13岁郭文耀，过去一个多月各显神通，在接受空中点唱、专业记者访问、造型改造等多轮考验之后，首届“街头霸王”今天（5月13日）就会诞生！黄文鸿：节目雷同或所见略同经过一个多月的多轮考核，“街头霸王”即将迎来终极对决之夜，另一边厢，新传媒最近推出歌唱比赛节目《游走的歌王》，同样聚焦本地街头歌手。电台“一哥”黄文鸿接受《联合早报》访问时说：“第一个想法是，很好啊。证明这个活动概念很好，有它的价值。”他继而指出，或许是电视台留意到UFM的活动，黄文鸿发觉节目跟“街头霸王”刚好概念一样，于是赶紧为电台的活动宣传。黄文鸿接着说：“很多人会觉得‘抄’，我觉得还好啦。可能英雄所见略同，毕竟活动概念设计，大家都有想象的空间。”请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 音乐 电台UFM100.3 街头艺人 U选1000 观众大声说：《小孩不笨3》应与时并进 艺人谈另类妈妈 陈欣淇21岁时被妈妈“赶”出家门