亲爱坏蛋

Viu 已上线

隋棠、温升豪等主演，讲述韩真真和失意作家老公庄俊杰一家搬入富人社区后，因无心的谎言，意外从平凡家庭挤身上流，面临善良与欲望的交缠，人性扭曲的爱与贪婪，看似和乐的上流家庭实则各怀鬼胎，韩真真身不由己卷入上流贵妇的权力斗争中。谎言被揭穿那一刻，真贵妇韩善美回来了……

蹦蹦地球游乐场 Earth Arcade 2

Viu 13日起上线

韩国综艺节目，穿越时空展开的冒险节目。李恩智、李泳知、Oh My Girl Mimi与Ive安俞真是4名勇士，为了抓住逃到地球的月亮兔子而聚集。第一季在泰国拍摄，各种游戏好笑又有趣的内容获得大家喜爱。第二季前往芬兰，4名艺人开场时乘坐雪橇尖叫，充满混乱滑稽感，接着她们还到结冰的湖里玩游戏。

黑亚当 Black Adam

HBO（星和Ch601，新电信Ch420）晚上9.00

在远古的坎达克国度，特斯亚当（Dwayne Johnson饰）被赋予众神的强大力量。他为了复仇，滥用神力，黑化成为“黑亚当”，之后被众神封印。近5000年的时光流逝，黑亚当终获释放，具有强大破坏力的他被“正义协会”盯上。

绅探追缉令 Gentleman（互联网）

绅探追缉令 Gentleman

卫视电影台（星和Ch866）晚上9.30

主演：朱智勋、崔成恩、朴成雄。案件解决成功率100%的私人侦探所社长池贤秀在解决委托案件的过程中，为了洗清自己的罪名，寻找失踪的委托人，不惜冒充检察官，甚至使用非法的方式追踪坏人。