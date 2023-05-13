木村再演“黑面神” 逼退菜鸟刑警

教场0

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富士电视台65周年台庆纪念剧，在2020年和2021年曾播出《教场》两部特别篇，口碑和收视不错，也因此成就了这部正规电视剧《教场0》。

男主角木村拓哉的作品向来是焦点，日本国民女神新垣结衣宣布加入阵容并且首度与木村合作，消息传出之后曾掀起一波新闻热度。染谷将太、赤楚卫二、北村匠海、白石麻衣、市原隼人、内田理央等日剧一线演员齐集，资深艺人明石家秋刀鱼、小林薰、齐藤由贵、小日向文世助阵，连因病退隐9年转而经营咖啡座的“医龙”坂口宪二也为木村复出特别参演，还有1993年在木村成名作《爱情白皮书》里担任男主角的筒井道隆登场也是话题，星光熠熠且噱头100%。

幕后掌舵的也都赫赫有名，编剧君冢良一写过经典日剧《大搜查线》系列和《浪花金融道》系列，导演中江功拍过木村的代表作《沉睡的森林》和“Pride”，因此《教场0》未播已被寄予厚望。

4月10日在日本开播，收视率从最初的12.1%每集下跌至第5集的9.1%，略逊福山雅治的《全盲搜查官》，引起媒体热议成了炒作头条。

作品原版是日本作家长冈弘树2013年小说，共出版过4册短篇、1册长篇。特别篇以警察学校为场景，《教场0》则是前传。

木村拓哉戏份受局限

剧情回到原点，讲述木村拓哉扮演的“风间公亲”在担任学校教官之前，作为刑事指导官负责训练新人刑警查案的事迹。

一集一案件，木村每两集教出一名“徒弟”。相较于在特别篇里设定的警察学校，在刑事搜查科指导破案与凶手斗智，情节当然有趣得多。《教场0》的演员阵容比特别篇更强，理应更具吸引力。收视一般，或许因剧情设定毫无新意也太公式化，而且既要刻画新人刑警的阴暗面，又想描绘凶手犯案苦衷，剧中人物众多，各占一定的篇幅，两头不到岸，更无形中局限了木村拓哉这位灵魂人物的戏份以及发挥空间。问题症结，其实早在前两部特别篇已暴露。

新垣结衣（左起）、北村匠海、染谷将太、白石麻衣、赤楚卫二诠释接受木村指导的新人刑警。（互联网）

木村拓哉诠释冷酷严肃的“黑面神”教官，一派高深莫测，寡言但句句珠玑，摆出惊人气场，无论是刑警或是凶手的脆弱真面目，在他的法眼瞪视下均无所遁形。每两集就见他从抽屉拿出退职表让新人滚回派出所，玩剑道也很帅，连背影都有型，但人物有形无神，看多会腻，可能非战之罪。

新垣结衣诠释看似正义的单亲妈妈，隐藏着不堪的秘密，完美形象有突破，可惜演技无亮点。赤楚卫二和北村匠海，外形无可挑剔，演技中规中矩。只能期盼接下来登场的染谷将太，他是19岁已夺威尼斯影展新人奖的怪咖演技狂人，应该能与木村擦出不一样的火花。