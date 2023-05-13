伍佰演唱会部分门票收入捐慈善

（本地讯）“摇滚天王”伍佰原定6月17日在本地开唱，门票开售后随即被抢购一空。主办单位创时代（Biz Trends Media）徇众要求，6月16日加开一场，歌迷反应热烈，门票所剩不多，还未购票的歌迷要快哦！

创时代为了感谢社会大众的支持，将把6月16日部分门票收入捐给仁慈医院和肾脏透析基金（Kidney Dialysis Foundation）。

伍佰上一回来新开唱是2019年，这次演唱会是2019年的encore版，内容上会有哪些不同？伍佰早前接受本地媒体访问时说：“我想了一个月，超难的。Encore的定义是什么？不应该是同样的歌再唱一次，但也不能改太多，所以我还在想。但到时候我会有新专辑，所以会带来新歌。”

演唱会取名“Rock Star”，伍佰如何定义“Rock Star”？“我认为每一个人都可以是Rock Star。具有反叛精神和追求信念的人，就会成为自己的Rock Star。我的人生是这样的，我希望把我这个能量传递给每一个人，让你看完演唱会，知道问题怎么解决，路怎么走。”

伍佰与China Blue“Rock Star 2023演唱会”

日期／时间：6月16日（星期五）、17日（星期六），晚上8时

地点：圣淘沙名胜世界宴会厅

票价：$78、$98、$118、$138、$168、$188、$218

《联合早报》、zaobao.sg、UFM100.3和《优1周》是演唱会指定宣传媒体。