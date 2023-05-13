艺人谈另类妈妈 陈欣淇21岁时被妈妈“赶”出家门

星期天（5月14日）是母亲节，母爱的伟大不容置疑。天下的妈妈都不一样，有些艺人的妈妈比较”另类”，不是那么传统。三名艺人陈欣淇、翁璇与高艺接受《联合早报》访问，分享了自己和母亲的感情。传统的华人母亲总爱把孩子留在身边，陈妈妈在陈欣淇21岁时却把她“赶”出家门让她独立；本地电影《七天》女主角翁璇形容妈妈是“卫生部长”；高艺说花甲之龄的母亲是个很时髦的师奶：“她是师奶朋友中最酷的一个，会用IG，也会自己做简单的视频剪辑。”

陈欣淇当四年“租客”，搬离家两三次

陈欣淇形容陈妈妈是个独立女性，思想比较前卫，“她最不像妈妈的一点是，我21岁时就把我‘赶’出家门！她觉得我既然成年了就应该自己住，自己照顾自己。但现在回看，妈妈真的给我很多自由。当时她说，该教我的她都教了，接下来我应该要走自己的路。”

陈欣淇当年接到“逐客令”后开始找房子，当了四年“租客”，后来觉得与其每月交租，不如投资物业供楼，所以25岁时搬回家住。不过，她透露有一度跟妈妈的关系紧绷，后来再被“赶”出来；母女关系在2017年、2018年降到冰点，她来来回回搬进搬出了两三次。她坦言：“我觉得我跟妈妈的关系是需要有一点距离的，有距离反而感情更好。”

至于关系改善的转捩点，陈欣淇说，有一度跟妈妈长达六至八个月没有联络，直到有一天接到电话，得知妈妈跌倒送院，需要开刀，“我在拍《大话精》时接到电话，第一个想法是，妈妈今天是跌倒住院，如果这通电话通知我她不在了，我应该无法原谅自己。”

陈欣淇到医院探望母亲时发现妈妈不一样了，两人敞开心房聊起来。原来陈妈妈那阵子跟一位人生导师上了几个月的课，“她真的改变很多。有一天，她进来我房间跟我说‘妈咪想跟你说一声对不起’……我有点意外，因为在亚洲社会，父母很少会主动道歉。当妈妈道歉并说想要做得更好，我觉得其他的都不重要了，重要是我们要怎么一起过好未来的日子。”

陈欣淇前阵子跟妈妈一起去香港，她说妈妈到香港出差，期间抽空跟她一起到海洋公园。（受访者提供）

看到妈妈努力想扮演好母亲角色，让陈欣淇也想走进妈妈的世界。她开始主动多跟妈妈聊天，跟朋友和另一半会做的事情如吃饭、唱卡拉OK等，她也会跟妈妈一起做。近几年，母女关系获得改善，如今两人情同闺蜜，无所不谈。

陈欣淇在疫情初期搬回家跟父母同住。至于“有距离比较好”说法，她淡笑说，自己不时出国，妈妈比她还忙，虽然母女同住，但还是有“距离”。她也提到，先前不进厨房，怕油烟味的妈妈，在疫情期间学烹饪，如今能烧一手好菜，欢迎她带朋友回家吃饭。

亲子关系是一门学问，陈欣淇认为无须急着去改善一段关系，让时间慢慢修补，“急也急不来。时间还没到，你想跟她谈，她不明白，你也觉得辛苦。过好自己的生活，就像那几个月妈妈去上课，让自己变得更好，我们再见面时一切真的不一样了。”

翁璇（右）说妈妈是家中的卫生部长，对清理东西有一套作风，她与爸爸哥哥必须顺从她。（受访者提供）

翁璇：妈妈是家里的“卫生部长”

翁璇在《七天》演出徘徊人间20年的幽灵，不时看到思念她的温暖但哀伤的母亲。翁璇认为自己的妈妈与她在《七天》里的妈妈不一样，“我的妈妈不算温柔，她是家里的卫生部长，对清理东西有一套作风，还列出一些条规，我、爸爸和哥哥必须顺从。她把我们管得颇严的，爸爸每次跟我说，妈妈做的一切自有她的理由，听她的总没错。

“妈妈也不会把痛苦往心里吞，自我懂事以来，她的喜怒哀乐非常鲜明，不须要装出来。她若在我们面前哭，不稀奇，我们知道她的感受。她的情绪化不是无理取闹，因为她比较感性。她的感性也遗传给我，我们一起看到电视或电影的感人情节，就会哭，没有所谓的尴尬。”

她说妈妈比较强势，思想很难被他人改变，有点固执，“她做事讲求公平，例如买蛋糕回家，会仔细地切出四块才放进冰箱，确保每人有一块，不会重男轻女让哥哥吃大的一块，我吃小的。从小到大，哥哥有什么我就有什么。她的民主也不是死板的，会对孩子的不同能力做出调整。哥哥读书厉害，很容易拿到前三名，但我很难。不过哥哥拿到前三名有礼物，我的试卷只要70分以上，就有礼物。妈妈很相信自食其力，与其说女人要找一个好归宿，她认为可以靠自己，养活自己是很好的事。”

谈到与母亲的关系，她说非常复杂，因为两人太相像了，“两个强势的女人在一起肯定会有分歧与摩擦。妈妈非常羡慕像姐妹的那种母女档，但我们不是，我觉得也没有不好，因为这样沟通方式，吵架时会一起哭，但心里面是非常渴望对方认同的。近几年，我们一直在改变自己的沟通方式，以和谐相处。”

《七天》的翁璇（右）与程旭辉演出徘徊在人间的幽灵。（嘉华提供）

翁璇说13岁时就跟妈妈说想当演员，中学、高中都有读戏剧，但被国大录取的那一晚，她跟妈妈说不想在大学浪费时间，想去拉萨尔艺术学院读演艺系，“那晚妈妈真的很失望很生气，觉得我的选择是非常傻的一件事。但我在拉萨尔的第二年，她的同事问她，为什么你女儿要做这样的傻事，我妈妈跟对方说，女儿的快乐最重要。我觉得妈妈的想法已经改变了，非常感动。她这些年也有来看我的表演，知道我可以做到。”

翁璇一直想证明给妈妈看自己走的路没有错，可以让她骄傲。她说最近出席《七天》的首映，在回家路上，她问妈妈，今天有感到骄傲吗，妈妈说有，“我非常感动，在艺人的道路上，总算做出一点小成绩，让妈妈骄傲。”

高艺小时候和长大后跟妈妈的合照。（取自艺人社媒）

高艺妈妈具“多重宇宙身份”

杨紫琼获封奥斯卡影后的作品《天马行空》的中文译名不少，在台湾用《妈的多重宇宙》。访问本地剧《剃头刀》主角高艺谈她的花甲母亲，记者觉她的母亲也拥有多重宇宙身份，既是高妈妈，也是炸鸡店经理、港剧录影带租借店老板、网球手、兵乓球手，在其中一个宇宙里，也可能是港星郑佩佩的替身。

高艺笑说，她15岁拍梁志强的电影《老师嫁老大》时，梁导见到高妈妈时，觉得她像港星郑佩佩，“我本来不觉得她像，但梁导说了后，觉得有点像。但在我心中妈妈比郑佩佩美得多！”

妈妈是高艺的最佳啦啦队，无论她想做什么，妈妈都会推她一把，“我是马来西亚网球州手。9岁的时候看到妈妈打网球，问她好不好玩，她鼓励我学习，安排教练给我，跟我说，如果要学，就要尽力去做，失败了没关系，可是不要半途放弃。因为这句话，我现在做任何事，如果觉得不能做到最好，我就不做，在手中的事，我会尽力做得最好。我妈妈也是这样的人。”

高妈妈有运动细胞，过去代表州打乒乓，7岁的高艺靠着妈妈的开球贴士，当年在学校拿下乒乓比赛第二名，“七八岁的同学不太会打乒乓，我靠开球拿第二名！”

高艺说，爸爸工作忙碌，无法每天陪伴孩子，妈妈曾当K牌炸鸡店的经理，后来辞去轮班制工作，用积蓄开了两家香港无线剧录影带租借店，一边管店，一边照顾高艺和弟妹。小孩上学后，妈妈觉得蜡烛两头烧不可行，决定把生意卖掉，全心照顾孩子。

高艺说，花甲之龄的母亲是个很时髦的师奶，“她是师奶朋友中最酷的一个，会用IG，也会自己做简单的视频剪辑。”高妈妈还把头发染白了，“她本来不是全白，其他人叫她不该染白，要染黑，但她就是很酷地这么做了。她和郑斌辉（高艺和郑斌辉合作《剃头刀》）见到面时，两人互赞彼此的白发很美。”

高艺指妈妈个性开朗，充满正能量，对人好，不求回报。高艺则希望她能更好地对待自己，“妈妈给我的‘东西’，我一生都用不完，我希望她多去玩，去旅行，西方化一点，不用一直为下一代着想。父母开心，做子女的也会开心的。”