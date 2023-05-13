周杰伦周星驰相聚品酒 17万元名酒吸睛

（综合讯）周杰伦（周董）5月11日在香港举办第5场演唱会，开唱前他和老婆昆凌去拜访了周星驰（星爷），两大天王合体品酒聚会，至于都做了些什么，周董仅透露：“就是红酒交流、艺术交流。”

周董在IG幽默写道：“所以我们品尝美酒的时候，要把舌头卷成一圈，请问星爷，情歌要听起来先甜后苦，亦苦亦甜，所以我也要把舌头卷起来唱吗？”

周星驰则写道：“一支穿云箭千军万马来相见，各路英雄豪杰集思广益，我和周杰伦想合作，除了卖酒，还可以做什么？”引发超多网民留言，有人说希望能在星爷的电影里看到周董；由于之前五月天全员也去拜访星爷，当时星爷说要推出限定合作单曲，因此这次也有人打趣留言说两人可以考虑加入五月天。

周杰伦所属的杰威尔音乐说，“双周”会面交流，谈红酒和艺术。两人的合照在酒窖拍摄，其中一张可见星爷手持一瓶6升装白酒，是1993年生产的Montrachet Domaine de la Romanée-Conti，每年限量生产3000瓶，被喻为“白酒之王”。据苏富比拍卖网站显示，一瓶过百万港元（约17万新元）属基本。

另一张两人各持传奇酿酒师Henri Jayer的大瓶装（1.5升）Vosne-Romanée Cros Parantoux 1993年和1996年红酒，价值分别至少约8万和7万新元。