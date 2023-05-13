洪欣12天突改口“没离婚” 网民：下次狼来了不信你

香港艺人洪欣1日深夜突然发文宣布“和张丹峰不再是夫妻关系”，张丹峰也回应“不过了”，引起离婚疑云。事隔12天她又突然大改口，澄清夫妻间的摩擦和多年来被疑是“小三”的经纪人毕滢毫无关系。她说，经过这段日子反省与思考决定继续经营婚姻：“对此我们深感愧疚和抱歉。”

洪欣13日早上突然在社媒写下长篇“致歉信”，提到和张丹峰日前在微博上发布有关离婚的内容，只是因为家务矛盾所引发的情绪性发言，并且澄清夫妻间的争执和张丹峰的经纪人毕滢一点关系都没有：“我们意识到因为我们的私人问题在公众平台上造成很大的负面影响，所以要向你们表示诚挚的歉意，也对大家的包容表示深深的感谢。”

洪欣提到这12天来，夫妻俩反省与思考了很多，愿意继续学习如何经营婚姻和处理夫妻间生活琐事的摩擦：“我们将会认真反思自己的行为，以更加成熟和负责的态度面对自己的问题，我们希望以实际行动，用自己的努力为社会和公众带来更多积极的价值和正能量。”文章总共表达抱歉4次。

洪欣发文澄清没有离婚。（取自微博）

张丹峰也在第一时间转发洪欣的贴文说：“真的深感歉意，希望能得到大家的谅解！”

洪欣和张丹峰离婚消息曝光后上了热搜，男方过去曾多次被爆出和毕滢有染。毕滢过后则发文：“两位老师，吵架归吵架，别拿离婚开玩笑，这么发展我真是说不清了。”不过因为夫妻俩宣布离婚的方式不算“庄重”，也有网民怀疑两人是借离婚宣传他们的带货直播。最近甚至有传洪欣和前男友莫少聪所生的儿子张镐濂，因洪欣和张丹峰离婚再度改姓，变成“洪镐濂”。

如今洪欣和张丹峰公开没离婚，只是单纯夫妻间的争吵，吸引不少网民留言。发文不到两个小时，已吸引超过4000则留言，但不少是充满情绪性的攻击，对于洪欣不太谅解：“姐姐你知不知道狼来了的故事啊？下次真没人信你了”“真的败光了路人缘”。也有人因为贴文是写简体字，和平日不同，所以不信是洪欣写的。更有人嘲她“恋爱脑”“被毕滢控制了”。

张丹峰的微博贴文同样引来不少嘲讽，不过也有人留言：“哥哥，你们是故意离给那些渴望你们离的人看，然后再出来给个惊喜的吧？不管如何，不要被人绑架，网络多数人都希望别人不幸，然后自己得到某种平衡，好好过自己的日子吧！”