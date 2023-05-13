蔡天凤讣闻遗照曝光 3D打印修复容貌遗体

（香港讯）28岁香港名媛蔡天凤3个多月前疑遭前夫一家杀害，其残肢至今下落不明，家属决定进行遗体修复。另外，根据讣闻，蔡的亲属将于6月18日为死者设灵，翌日出殡，灵柩移送大屿山宝莲禅寺火葬。

由于蔡天凤不少骸骨仍未寻回，消息指，葬礼不对外开放，蔡的家属将租用全幢殡仪馆，以免外人擅入。

因为涉及谋杀案，蔡天凤的遗体直到4月才被家人取回，而且并不完整。其现任丈夫、“谭仔三哥”集团太子爷克里斯（Chris）与蔡母坚持进行遗体修复工作，拟透过3D打印技术重塑身体部位以及容颜，以慰蔡天凤在天之灵。

讣闻背景是蔡天凤最喜欢的粉红色，有蝴蝶图案。据知，灵堂同样以粉红色布置，具体细节由丈夫安排。蔡天凤爱美，她的母亲及丈夫都认为，应该用她生前最喜欢的名牌服饰作为陪葬品，其中包括迪奥跟香奈儿。

遗照方面，蔡天凤今年1月曾到法国巴黎出席时装周，家人选择的正是当时拍摄的美照，据悉不会处理成黑白，让蔡天凤以最美状态走完人生最后一程。

丈夫和孩子未走出伤痛

蔡天凤讣闻曝光。（互联网）

蔡天凤在2月遇害，案件于5月8日在九龙城法院提堂，6名涉案人员出庭，控方提出新证据，全案押后至7月31日再提讯。

蔡天凤离世3个月，家人难以走出阴霾，其母张燕花对记者透露，她每天都不想出门见人，最近因为要处理女儿的数千万新元遗产以及两个外孙（蔡天凤与前夫所生子女）的抚养权，不得不与律师见面。

张燕花照顾的两个10岁跟8岁的孩子，都已经知道母亲遇害，情绪受到影响，不时崩溃痛哭，除了需要家人特别关怀外，还有社工跟进事件。另外，蔡天凤与现任丈夫所生的两名子女为6岁跟3岁，他们情况尚好，一直由谭家照顾。

克里斯为亡妻筹备丧礼，也被迫面对伤痛，朋友指他要接受情绪治疗，包括通过催眠等疗法一而再撕开伤口，且每次治疗都崩溃痛哭，需要家人和朋友陪伴。

蔡天凤生前与郭富城一家都有来往，她是郭太太方媛的闺蜜，当初蔡天凤出事，方媛悲痛得暂停更新社媒，还要上海好友到港日夜相伴，才能恢复平静。港媒指，谭家拟定扶灵名单时，也有联络方媛。

2原因重金使用3D打印技术

3D打印修复遗体技术在中国大陆已经非常广泛，但在香港则少见。（互联网）

据报道，蔡天凤家属已经花重金聘用海外的科技机构，用3D打印技术修复蔡天凤的遗体、头颅和容貌，之所以选择用3D修复，主要有两个原因：一是让参加葬礼的悼念者，能看到蔡天凤安详的遗容，二是蔡天凤生前爱美，也希望她离开时也是漂漂亮亮的。

3D打印修复遗体技术在中国大陆已经非常广泛，主要是用于在各种事故中造成损坏的遗体和面容，可以通过照片对遗体进行面容修复，相似度高达90％。一般面部修复需要家属提供多张照片，然后技术人员根据照片开始建模，建模完成后就可以用3D打印机制造面部模型。模型完成后，还需要人工修整，去掉一些毛边，之后再进行上色补妆，24小时基本就可以完成一个面部重塑。

不过，这项技术目前在香港使用的很少，港媒为此还采访了专业的遗体修复师，资深的遗体修复师透露目前香港并没有3D打印遗体修复的做法，他认为这种方法不仅成本高，而且需要的时间还长，还有就是目前需求很少。他一般不建议家属拖很长时间去处理后事，一方面是影响情绪，另一方面是时间太久防腐就会很难。他也说家属失去亲人心情悲痛，肯定是希望亲人能漂漂亮亮的离开，用3D打印技术也是家人的意愿，如果3D打印的效果很好，家属的心里也会好受一点，对他们也是一种安慰。

资深遗体师透露，他之前接触的人体打印，是需要先扫描本体，收集本体数据后，再用3D打印机进行打印，蔡天凤这种已经没有办法再去扫描本体收集数据了，只能通过照片进行分析，分析之后再进行打印，需要的时间会更长。

可能就是在等3D打印遗体修复，蔡天凤的葬礼选在了一个月之后，这一个月应该就是给修复留出足够的时间。