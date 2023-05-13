小甜甜道歉了！承认三大谎言：狗是我弄伤的

小甜甜疑似虐狗风波始于6日前，延烧多日更牵扯入前夫宋晋贤、艺人谢忻、网红陈沂，她13日终于在社媒道歉，承认说谎。她说：“我不应该因为一时气愤，为了跟宋先生对着干而说谎。”

她说：“其实整件事情可以非常简单，只要我当下坦然面对我的错误！真相就是我的狗狗茼莴……确实不小心被我弄伤……被我用安全剪刀不小心划伤了……对不起。”这是她的第一个谎。

至于第二个谎，她说：“我不应该因为一时气愤，为了跟宋先生对着干而说谎！因我太着急请宋先生帮忙带狗狗看诊，完全没想到他会将此私事公布媒体再来伤害我……我既震惊又气愤！就忍不住反击，就指责反控一切都是他的错……这一点，我应该为此坦白道歉！对不起。”

她也为骗说带了茼蒿南下，拖了同行艺人下水而道歉。

小甜甜向风波相关人等道歉：“对不起所有被我卷进这事件的人，对不起所有支持我的朋友，对不起我的爱犬。”

她说，爱犬受伤找前夫帮忙，是因为自己分身乏术。后来爱犬的伤势被前夫对外描述过大，让她急于力证清白。“我从小没有爸妈保护，所以我很习惯防卫自己……我很怕被冤枉，对被诬赖或背上莫须有罪名，我就会忍不住很急着想反击，想证明，想回击来保护自己！”并反省：“当然这也是我该好好反省学习的短处，这个性根深蒂固太久，往往因为我的冲动跟拼输赢而让事情变得更糟糕！”

小甜甜因虐狗疑云和前夫隔空互杠，昔日闺密谢忻意外被牵扯进来，被小甜甜称曾把自己的狗“养死”，引起谢忻反弹。谢忻说她相信小甜甜不会虐狗，但不能接受她说自己把狗养死。谢忻解释，那时小甜甜要离开台北到外地工作，请她帮忙顾狗，她自己即使要出门赶路，无论多忙多脏都没拒绝过。又透露小甜甜的狗死掉，据医生的判断可能是因为天气、过胖、先天心脏问题或其他未知原因所致，她强调“无论如何，关掉冷气只开水冷扇是甜甜当时对她家的指示”，最后却被小甜甜简化成“我的狗被谢忻养死……因为谢忻把冷气关了”，让她直言“做人不可以这样”。她更气得放重话说不想再和小甜甜有交集，双方正式对外翻脸。

网红陈沂日前分析事件，质疑小甜甜离婚了仍对前任不肯放手，所以找各种理由想见他，“就很像有的人会用小孩当借口绑住对方一样。”炒出另一波话题。不过小甜甜承认说谎并发文道歉后，陈沂再度发文，认为小甜甜“尽管承认说谎，但整篇文章依然在情绪勒索。”又说“习惯性说谎超级可怕。小甜甜现在的态度就是，因为我很可怜，所以全世界都要同情我理解我包容我。”