超模Nicole刘珂贝 海外走秀被迫一夜长大

20几岁时的你，在做什么？是处在迷茫之中，还是对未来充满规划？对新加坡名模Nicole刘珂贝而言，能踏上全球顶尖的四大时装周绝对是一大梦想。



Nicole在初入社会的年纪已登上伦敦及米兰时装周，开始在国际T台上露头角。她19岁在新加坡南洋艺术学院修读图形通信课程（Graphic Communication），同时加入本地模特经纪公司Basic Models兼职，期间为了全心投入当模特，经历了一年Gap Year（空档年，又称间隔年），也因此更确定自己的志向，“我从小就爱看模特儿走秀，他们在台上的样子总能吸引我的目光。我从未想过，自己有一天也会踏入这一行。”

Nicole的时尚之路并非一帆风顺。她21岁毕业后正式出道，等了两年才拍到第一个个人封面、第一个广告——2020年Sephora圣诞广告，相比同期加入Basic Models经纪公司的同行，她的事业突破点来得较迟较慢。社会大众对超模的印象往往都是穿华服走走台步就有大把大把钞票进口袋，但光鲜亮丽的背后总有许多不为人知的辛酸血泪：为了维持纤瘦的身型须要做的自我管理；亦步亦趋地练着台步；在镜子前训练自己的表情跟pose；冬穿薄紗，夏穿棉袄，漫长的工作时间……