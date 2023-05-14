末日骑士

Black Knight

Netflix 已上线

韩国科幻剧集，由金宇彬、宋承宪、姜有晳与李絮等主演，改编自广受好评的网络漫画。剧情讲述未来世界被空气污染严重摧残，人类要生存下去，全靠所谓的“末日骑士”递送空气。金宇彬饰演末日骑士“5-8”，不顾生命危险，在污染严重，严格划分社会阶级的反乌托邦世界运送必需品。他将对抗最强反派宋承宪，打破不公不义的社会阶层。

护心

Viu 已上线

中国青春奇幻仙侠剧。侯明昊、周也主演，改编自九鹭非香的同名小说。讲述玄门修仙少女雁回因太过叛逆被逐出师门，本想过“混吃等死天上掉钱”的咸鱼人生，却被“恶龙”天曜坑蒙拐骗，不得不帮“恶龙”找齐身体，最终还要对抗终极大魔王 。

我的拳王男友

8频道 午夜12.05

杜琪峰执导的励志爱情片，向佐、王可如主演。讲述花街拳王鲁虎和追梦歌手杜小娟因拳击比赛偶遇，机缘巧合成为一对欢喜冤家，各自追逐梦想的故事。

给我一天

Just 1 Day

卫视电影台（星和Ch866）

晚上7.50

城市速写画家马赛克（王祖蓝饰）遗传渐冻人症，病发是必然的。一次小学同学聚会，马赛克重遇暗恋多年的神仙鱼（蔡卓妍饰），他鼓起勇气向对方提出“一天的女朋友”的想法。这一天的约会已足够他余生的回忆。马赛克本想消失于神仙鱼眼前，没想到浓烈的爱已深深打动她的芳心……