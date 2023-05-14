直播公布验包结果 王思佳被酸“假哭念稿”

（台北讯）艺人王思佳日前上《女人我最大》分享珍藏的爱马仕包包，不料却爆出一连串假包疑云，她事后将上节目引起争议的其中一个包包送去鉴定真伪，星期六（13日）开直播说明验包结果出炉，包包是真货。王思佳在直播中控制不住情绪，当场落泪，被一路对她开呛的网红陈沂酸：“假哭、念稿”，好姐妹关颖则现身留言“妹，姐在看，我们不哭”，名媛杨秀蓉也留言“思佳加油”，替闺密加油打气。

王思佳强调没有瞧不起任何人，也没有营造炫富的人设，“我从来没有说过自己多有钱，我也没有自称贵妇或名媛，因为我本来就不是贵妇或名媛，更没有说过看不起穷人这件事，我分享、喜欢、尊重我的工作，我的价值不是来自任何奢侈品，没什么好炫耀，比我买更多的人，多的是。”

她也向大众道歉，“如果冲动购物就是你们快乐泉源，如果频道出现不雅字眼，很抱歉，以后都会消失，不想要教导不好听的话给小朋友，公众人物被检视受批评都接受，请勿人身攻击，无限上纲的无差别攻击，可以不喜欢我，不要随意攻击，针对我一人就好，不要打扰我身边的人。”

关颖（右）力挺好姐妹王思佳。（互联网）

网红陈沂呛“嚣张跋扈都去哪里了”

网红陈沂看完直播后以“假哭、念稿”四字总结，还连说四次，更讥讽王思佳没处理先前说的要找代购算账，以及把设计师马毅骂哭事件。

陈沂在脸书发文：“贵族释迦（指王思佳）在IG直播，本来以为要回应些什么的，结果什么都没有。‘假哭、念稿’说自己只是爱买，从来没有立炫富人设，‘假哭、念稿’说很多东西是朋友送的，‘假哭、念稿’说攻击她就好她概括承受，不要攻击她身边的人，‘假哭、念稿’说自己为母则强，祝大家母亲节快乐，以上。

陈沂还讥讽王思佳，“说好要弄代购祖宗十八代呢？自己到设计师马毅直播底下对号入座，说来钉孤支，把人家骂哭不用道歉吗？有种上小红书直播跟网友对质啊，之前的嚣张跋扈都去哪里了，IG讨拍卖惨真是笑死人了。”