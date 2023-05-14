徐怀钰《浪姐》表演翻车 经纪人承认：接商演影响表现

（综合讯）徐怀钰近来参加中国真人秀《乘风2023》（前名《乘风破浪的姐姐》），原本观众都看好她能像王心凌一样一举翻红，不过第一次舞台公演曝光后，却让粉丝相当失望，直指徐怀钰在“划水”（意指偷懒），不停偷喵队友动作。

徐怀钰和贾静雯先前被爆在《乘风2023》撕破脸，星期六（14日）节目播出一公舞台，徐怀钰、贾静雯与同组的王佳宇、李彩桦和陈意涵合唱《路灯下的小姑娘》。不过徐怀钰在后半段不仅落拍，甚至疑似忘记动作得偷瞄团员才跟得上，“徐怀钰划水”一词一度登上热搜。

徐怀钰一开始站在C位，虽然歌舞到位，但是眼神透露出淡淡的不安，相较其他四人显得较没自信。先前网民爆料徐怀钰或因商演太多导致练习时间不足，反观同组的贾静雯每天练到半夜，两人一度起口角杠上彼此，网民直呼“现在不信都难了。”

最终他们在千名观众中拿到764票，徐怀钰接受节目访问时一度哽咽，“我也知道我自己表现没有非常好，让自己的队友承受这么多的压力，对她们很抱歉。”

传闻贾静雯和徐怀钰因为《乘风2023》闹翻。（取自微博）

徐怀钰经纪人星期六（13日）在脸书发文检讨，坦承“在参与浪姐节目录影过程，除了演唱会，我们也确实接了一场商演”。4月14日台北演唱会结束，17日就是第一次舞台表演，他们也是节目敲定后才发现时间非常紧凑，但徐怀钰不想让期待已久的歌迷失望，坚持演唱会要如期演出，但奔波的行程确实影响她的体力“毕竟早已不是少女，纵使满满热情，也需坦然面对不完美的表现。”

经纪人说，徐怀钰久违复出歌坛，花了很多时间去上课和健身，在《乘风2023》中每一场表演她都全力去吸收和练习，可惜努力不代表结果就是最好的。面对网民批评，他表示：“节目播出，她一定是第一个感受到的，站上大舞台，就是接受大家的检视，每分每秒都逃不了，躲不掉。但是我们会持续努力，尽力调整所有状态，让一切定位。”

不过经纪人发文网民并不埋单，纷纷留言批评“划水是态度问题，压根就没认真对待舞台”，还有人认为她在公演前接商演是目光短浅，“浪姐翻红了之后机会多的是，拜托经纪人要看的长远”。如今更传出第三次舞台表演时间在5月22日，届时徐怀钰将会被淘汰。