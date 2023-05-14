被传婚变 秦淮辟谣：怎么我都不知道？

慈善歌王秦淮疯传婚变，他受访辟谣：“怎么我自己都不知道？”

最近娱乐圈盛传秦淮与李玉洁七年婚姻告终，两人在公开场合不再出双入对，记者为此联系秦淮，秦淮接受《新明日报》访问，一听“婚变”二字反应愕然：“哪里来的离婚说法，怎么我都不知道？”

他说与太太玉洁过得“无风无浪、平平静静”，直说太太的好：“玉洁很照顾我的，会煮开水给我泡脚按摩。”

在艺术领域上，秦淮夸赞太太之前在中国工作多年，与无数知名画家有来往，对于画画、书法，她都很有自己的观点与看法。

据悉，两人在2016年注册结婚，两人皆二度结婚，秦淮和李玉洁在年龄上相差40岁。

当时李玉洁受访告诉媒体：“我们只是年龄上有差距，可以结婚算是缘分吧！秦淮在各方面都很优秀，他博学多才，创作文学、歌唱造诣也很高，他所有的歌曲我都听过，他所有的作品我都拜读过。”

两人婚结得低调简单，不办婚宴，也没拍婚照，只是和亲友们吃吃饭。

记者问起婚姻之道，秦淮闻言，点出包容的重要性，“在一起容易有摩擦，若有意见不同的时候，不要轻易爆发出来，要学习包容，缘分来得不易，说走就走的。”

秦淮透露，玉洁深爱书法、每天会打坐，住家距离新加坡河不远，玉洁爱到河边散步，秦淮偶尔陪伴在侧，“因为我也喜欢散步，锻炼脚力，保持健康。”

对于圈内传出他们闹婚变，秦淮再次澄清“没有这样的事，想泼我污水是没有用的，清者自清。”

记者转问李玉洁，玉洁说，人家要讲什么，自己无法控制，不过，丈夫秦淮筹备新书，她将为丈夫一尽绵力。

夫妻共同创作新书

雅人夫妻共同创作，秦淮著书《清流》，玉洁创作书内插画。

秦淮正埋首写书，书名《清流》，他在凌晨起床开小灯写稿，大画家陈瑞献为他新书的封面献出画作。

提到为新书题名，秦淮说，他有一晚做梦，脑袋里闪过两行题字：“晨鐘天籁开清世，暮鼓禅音悟流俗”，故萌生《清流》为书名，新书汇集了小品、杂文、诗歌。他特别感激名家陈瑞献，负责为他新书封面创作油画，也包办封底设计，另一位则是出版人方桂香。

问起玉洁，秦淮说，妻子会“帮头帮尾、包括帮忙校对”。

他补充，玉洁也将为新书创作插画，“我则在插画旁题字。”