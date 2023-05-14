Ella母亲节向儿子道歉 陶晶莹获儿子赠送“死神”

（综合讯）星期天（14日）是母亲节，近期忙于电影宣传和《乘风2023》的Ella行程忙碌，母亲节前夕她突然有感而发向儿子劲宝说抱歉，但年仅6岁的劲宝回应却非常成熟，让她好感动。

Ella在社媒写道：“今年的母亲节，大家应该猜得到，我在忙碌的工作中度过，我跟劲宝说：‘抱歉，最近妈妈都没有在当你的妈妈’，他回我：‘没关系，因为你在当大家的女明星’。”

听到劲宝的回答，Ella简直快喷泪，她说：“觉得自己很幸福，以往都是我们守护着劲宝，而今年是爸爸跟劲宝守护着工作压力大的妈妈。谢谢我的两个宝贝，母亲节我很快乐。”

之前Ella受访曾谈到，希望在劲宝上小学之前，可以多让他看看自己工作的环境，所以包括她飞出去参加歌唱节目，也都带着儿子同行。

陶子收到另类母亲节礼物

陶晶莹（陶子）今年的母亲节收到一对子女相当另类的礼物。她在脸书分享道：“收到女儿的苍蝇卡片，因为我们一起去吃晚餐时，美国的花椰菜大的像树林一样，所以我‘逼’她一起吃完。”

儿子则送陶子亲手画的马克杯，“问他那是什么，他说是埃及的与死亡和冥界有关的神”，看到陶子满脸问号，儿子解释：“这是在你死后，他会量你心脏的重量，如果跟羽毛一样轻，就可以上天堂。”

陶子不解地问：“所以儿子，你在母亲节送我埃及的死神要我？”他回答：“祝你以后可以上天堂！”让陶子啼笑皆非地说：“不论如何，都是我生的。冷静。”

陶晶莹（左图顺时针）收到儿子送的马克杯，以及女儿送的卡片。（取自IG、FB）

品冠儿子母亲节献美声

歌手品冠13日晚间在社群平台上分享与10岁儿子美声献唱《妈妈宝贝》，并在最后祝全天下的妈妈母亲节快乐，许多网民留言大赞，并表示“后继有人，弟弟有传承到爸爸的好歌喉”

影片中可见，品冠父子两人并肩而坐，整首歌两分半的时间儿子唱主调，他在一旁弹吉他伴奏、和声。温馨画面搭配两人的温暖歌声，让影片上传短短10小时就破6000次观看。

品冠3月初曾上传与儿子合唱陈奕迅《十年》的短片，两人的好歌声获网民好评，，去年儿子翻唱品冠的热门歌曲《我以为》也已经破62万次观看。