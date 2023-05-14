马国明谈完美婚姻 计划与汤洛雯生两个

（香港讯）马国明（马明）与汤洛雯（靓汤）在2023年元旦宣布婚讯，两人暂定于今年下半年举行婚礼。

马明曾透露婚礼全交由未婚妻安排，并计划到海外拍婚照，虽然婚礼细节仍未落实，但双方对婚后生活已有全盘计划。早前马明接受中国传媒访问，直言希望和靓汤生两个小朋友，婚后也不排除会为家庭放弃事业。

马明和靓汤自公开恋情以来，一直爱得甜蜜，早已同居试婚的他们还自爆会以老公老婆相称，羡煞旁人。以往马明对待恋情都相当低调，但自从与靓汤拍拖后，不时在社交平台公开放闪，他笑言是受靓汤影响：“我的社交媒体以前多数都是宣传剧或我的工作，很少放我的私人东西。但是和阿汤在一起，我被她感染了，觉得如果有一些开心的事情，大家都喜欢的，也能令大家开心，是可以跟大家分享的。”

马明大赞靓汤个性简单又顾家，就算只是吃雪糕都可以让她很开心，两人因为同样生活简单、追求平淡幸福而十分合拍。由拍拖到踏入婚姻，马明认为夫妻之间应互相迁，两人对婚后生活已有共识：“完美的婚姻，我觉得是两个人可以白头到老，有一两个小朋友。毕竟爸爸妈妈有一天会走，剩下一个孩子孤零零的，有一个兄弟姐妹在这世上，什么事都可以有商有量。对我来说，完美的家庭就是四个人在一起开开心心，一家人齐齐整整，身体健康，这就很完美了。”

近年林峰、黄宗泽和吴卓羲积极在中国发展，眼见好兄弟闯出名堂，马明直言也会动心，但他仍选择继续在TVB努力拍剧，因为他最重视的仍然是家庭：“我肯定是把家庭放在第一位。在我这里，家庭是放在事业之前的。如果要牺牲某样东西，那可能是事业上的。比如接下来结婚了，生小朋友了，那原本一年拍三部戏，可能会变成拍两部戏。如果你问我想要什么，一个开心的家庭一定重要过一个成功的事业。”