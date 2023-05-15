上流家庭狗血剧 从韩国“吹”到台湾

亲爱坏蛋Lovely Villain

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看台湾剧《亲爱坏蛋》时，难免会想到同样聚焦上流社会住宅的话题韩剧“Penthouse”和《天空之城》（Sky Castle）。

《亲》号称台湾第一部上流家庭斗争剧集，故事发生在天鸿豪宅社区，韩真真（隋棠饰）为了偿还丈夫庄俊杰（温升豪饰）的债务，以及改善女儿庄映文（项婕如饰）的精神问题，决定卖掉老屋，借住姐姐韩善美（张本渝饰）名下的空豪宅。入住当天，真真被误以为是善美，真真和俊杰决定将错就错。

夫妻俩从平凡家庭跻身上流，真真卷入两大贵妇范氏媳妇路湘婷（六月饰）和王林秋云（刘瑞琪饰）的权力斗争，看遍贵妇之间的嘴脸。力图走出霸凌阴影的映文，在入住社区不久后惨遭性侵，歹徒身份不明，爆发悬案。

隋棠（右）和温升豪自2010年的《犀利人妻》后再演夫妻。（互联网）

隋棠和温升豪《犀利人妻》后再合体

剧集4月底在台湾首播，我被隋棠和温升豪自2010年的《犀利人妻》后再演夫妻吸引而看剧。全剧九集，目前看了四集，两集后已大致了解人物关系，戏肉从第四集开始。

《亲》没有《犀》的影子。隋棠在《犀》是温柔的人妻，在《亲》是行动力高，个性泼辣，正义感十足的人妻；《亲》的温升豪有点吊儿郎当，但对文学充满热忱，文学作品回响不大后，他为了收入写言情小说，在言情界属长老等级，书迷包括贵妇。

剧中另一对要角夫妻由六月和修杰楷扮演。六月诠释贵妇团的首领，算是反派，但从另一个角度看，她是迷失在斗争中并失去自我的可怜人。为了证明自己是称职的豪门媳妇，她努力把儿子推上一等一的名校，竭力满足家婆的要求，在外威风，在家过得战战兢兢。猜测这个豪门“跪”妇的结局会十分悲惨。

对比两个女主角隋棠和六月的人妻人母角色，六月的角色发挥空间更大，隋棠的角色感觉平淡。两人在戏里都面对亲子难题。

项婕如（左）演出隋棠与温升豪女儿，林晖闵则演出六月与修杰楷的儿子。（三立电视图）

隋棠戏里女儿，高中因校园霸凌事件罹患解离症。她认为妈妈过度干涉自己的生活，与母亲存有心结，对父亲温升豪态度友好却无信任感。林晖闵演出六月与修杰楷的儿子范彦智，是个资优生，也是六月的骄傲，但事实上他为了满足家人期待而撒谎，这个谎言也让范彦智本来就扭曲的心灵变得更加破碎，最后在自身的谎言中不断地堕落。

戏外育有两子一女的隋棠在4月举行的剧集记者会上说，她最担心小孩心里有事不跟自己分享，女儿经常不愿意分享学校生活，她也只能尊重小孩意愿。育有一子一女的六月则嫌孩子太过黏她，笑说要他们保持一点距离。

情节应有尽有但惊喜不大



狗血剧往往有出轨戏码。四集中已看到两个出轨人夫。戏中，修杰楷和曾莞婷搞婚外情；饰演“台湾之光”棒球投手的禾浩辰背叛孕妻与经纪人搞外遇，引起观众热议，台湾媒体还做跟进报道，找了两性专家谈“孕期离婚”和“职场出轨”话题。

《亲》具备了上流家庭斗争剧的典型狗血元素，但问题在于“太过典型”，可想到的情节如婚姻触礁、外遇、校园霸凌、上流斗争、亲子和婆媳问题都有，看似面面俱到，却又熟口熟脸，少了惊喜。韩剧在先，台剧在后，很难不被拿来比较，希望在接下来五集看到有别于韩剧的“台式”独特性，目前还没看到。

不过，我会继续追剧，因为短短九集不难看完，也喜欢当中演员，有想看下去的故事线，如隋棠会怎样反攻六月，她和温升豪会不会黑化，后来出场的“姐姐”张本渝是何等狠角色等。