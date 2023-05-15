演唱会玩笑被误解 周华健：我没过气

5月20日（星期六）将在新加坡室内体育馆开唱的周华健，接受《联合早报》访问时以录音方式回复，声音一贯的爽朗，说到被指“过气”，语气也是风趣幽默。

周华健2022年9月在滨海湾金沙会议中心开唱，当时他在台上谈到疫情后终于可以再飞的心情，提到有朋友要到机场送他，他跟对方开玩笑说：“你不用担心，我不是去柬埔寨（当时台湾人被拐卖到柬埔寨的新闻沸沸扬扬）。”

周华健回想当时的情景，跟《联合早报》记者说：“我当时说，朋友看着我说，‘周华健，你年纪已经很大了，你的器官已经过期了’，观众笑得哈哈哈，都听懂我的笑话，就是年纪大了，连卖器官的都不要了。现场一个记者听完以后，把我每一句‘过期’写成‘过气’，整篇文章都写‘华健的人过气了’‘他的歌星身份过气了’‘他的器官也过气了’，哈哈哈哈哈！过期我不在乎，但过气有一点伤人，我有我的尊严。”

周华健当时也拿自己的身材自嘲，说中秋节要赏月，“我们在室内不能赏月，不过我带着自己的月亮（指肚腩）来”，之后又笑说，“这些日子我很喜欢背着吉他满街跑，因为可以遮住我的肚子”，引起哄堂大笑。

周华健自认作风侠客，也努力培养一颗少年的心。（Live Nation新加坡提供）

记者打趣问他，这次有为演唱会特地健身吗？有变肌肉男吗？他说：“我一直有运动，保持得还可以，身体的机能都还没有过期，哈哈！至于有没有变肌肉男，这不是我所愿，身边朋友也希望我不要变成肌肉男，会带来反面效果。我这种年纪如果变成肌肉男，一看就知道是过期了，肉都垂垂的。”

凡事从乐观角度看

演唱会门票已全部售完。演唱会取名“少年侠客”，周华健分享自己“少年”和“侠客”的一面。“我做《江湖》专辑时跟张大春老师聊到古时代的君子，基本上都跟随两个想法，义气的‘义’，就是朋友有难要帮忙，还有信守诺言的‘信’。我本身是那种答应你一件事情就必须做到，‘义’和‘信’我都做到了，所以我应该够侠客，也在努力培养一颗少年的心。”

除了是少年侠客，周华健也是开心果，不管是台上演出或台下受访，总是充满活力和正能量。他说：“我一直都是很开朗的人，同样一件事情，我都从乐观角度看，包括过期还是过气，哈哈哈！”

现在唱《让我欢喜让我忧》更有感触

周华健有许多经典好歌，即使唱了无数遍，仍有几首现在唱来特别有感触。他说：“经过年龄的洗礼，人生经历丰富了，会觉得一些歌之前唱得平平无奇；虽然很卖座，打动很多人的心，但对我来说始终差一点点。像《让我欢喜让我忧》，是一首单纯的情歌，后来越唱越能体会歌词要说的，所以我说李宗盛的人生比我早走二三十年，他很年轻就写出这样的歌词，我现在年长了二三十岁来唱，才掌握到歌曲的一些真髓。”

周华健也提到《朋友》，感慨多年以后再唱，会想起身边有多少朋友，应该什么时候见面，大家都在忙要忙到什么时候等，有很深的感触。

演唱会舞台将配合“少年”和“侠客”主题，呈现截然不同的设计。（Live Nation新加坡提供）

谈到疫情期间的生活，周华健透露那段日子写了好多新歌，不是他以前的风格。“我趁这个机会休息，摸索自己能写什么，能唱什么。疫情帮了我一个大忙，让我整理自己的音乐生涯。”这些歌曲还没有发表，歌迷可耐心期待。