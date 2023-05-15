本地女星蔡琦慧日前受邀出席母校美华中学（Mayflower Secondary School）校庆活动以及颁奖典礼，肯定过去一年在学业上表现优异的学弟学妹，见证他们的努力，与他们分享喜悦。

有趣的是，这次琦慧上衣竟意外与校服撞衫，《新明日报》记者还一度以为她借了一套新校服穿回学校，记者问起时，琦慧解释道：“那天我只是想找一套比较端庄的上衣，根本没想到和校服是一样的颜色。”

这次返校，蔡琦慧受到学弟学妹们热烈欢迎，庆典结束后大家更是拥上前，争先与她合影。见同学们的热情反应，琦慧自己都感到意外，笑说：“我很谢谢学弟学妹们的热情，其实我之前已经回去了好多次，可是这次大家反应好像非常热烈。”

回校当英式女篮教练

事实上蔡琦慧这些年来一直与母校保持联络，除了出席学校活动，她曾在2015年回校担任英式女篮的教练，率领球队参加比赛。蔡琦慧向记者分享，过去学校的英式女篮队曾有段辉煌的日子，后来因为人员不足停办。“我读中学时，英式女篮是我们学校相当出色的课外活动，后来有一位老师想要‘重振雄风’，就问我有没有兴趣帮她，我就答应了。”

蔡琦慧义不容辞答应担任教练，可当时的琦慧已经是本地知名女艺人，每天除了拍戏还要去学校训练学妹打球，她重视每一场训练，只要有训练的日子她几乎从不缺席。

蔡琦慧（左）在拍戏之余不休息，回学校陪学妹练球。（取自网络）

积极推广华语 叹学生兴致不大

蔡琦慧对中学有很深的感情，因此学校任何活动她都很积极参与，学校还多次邀请她回校向学生传达学习华文、说华语的好处。“因为我当了演员，常常用华语交谈、工作。只是发现现在的学生学习华语好像兴致不高。”

作为一为校友，蔡琦慧对学校是相当尽心尽力，不仅两次返校向学生推广华语，其中一次还拉上好友徐鸣杰助阵。

学生时期的蔡琦慧在学校里是成绩中上的学生，回忆求学时期，蔡琦慧自认人文科目比较强，“地理、历史和文学都是我比较喜欢的科目”。过去在记者询问下，蔡琦慧也透露过自己的地理成绩曾是全校第一。