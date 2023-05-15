新剧反映疫情期间与阿嬷死别见不了面，视帝小阿哥许瑞奇畅谈祖孙情：“小时候太顽皮会被阿嬷拿藤条打，到现在还会跟外婆斗嘴！”

新剧《送餐英雄》星期一（5月15日）早上在瑞那拉耶拿教会养老院（Sree Narayana Mission Nursing Home）举行送餐活动，送餐给该院的10位老人，出席演员包括许瑞奇、何盈莹、苏梽诚和胡煜诗。

许瑞奇在《送》剧里饰演的林俊聪原是个夜店老板，却无奈成为了“全职”阿窿跑腿，《送》剧不但反映送餐员的辛酸，也反映了疫情期间，亲人死别见不了面的伤痛……

瑞奇在剧中与金姐金银姬是两婆孙，金姐很疼爱他，但剧中的她临终时，身为“孙子”的瑞奇却无法送别婆婆，令他痛苦不已，祖孙情是《送》剧的主要人伦情节。

记者星期一早上在采访现场，就特别访问了瑞奇在现实中与阿嬷的祖孙情。

瑞奇忆述，他与外婆及祖母都很亲，最亲的阶段介于10岁至23岁之间，祖母已去世，庆幸外婆仍在。

阿公当“好人” 阿嬷刀子口豆腐心

小时候的瑞奇爱玩、不爱吃东西，因此常被阿嬷唠叨，他表示，太顽皮的时候，阿嬷会拿藤条打他，印象中反而阿公是“好人”，“但其实阿嬷是刀子口豆腐心，说是什么都不可以，但过了几个小时就什么都可以给。”

瑞奇童年时虽然贪玩，但不会吵买东西，与阿嬷很亲时因为学校一放假，就会与亲戚一起去住阿嬷家，阿嬷最常唠叨的是要求他多吃，瑞奇自嘲年轻时常做运动，即使有长胖也不太发现。

瑞奇说：“现在有空还是会去看外婆，外婆老了，行动不便，有时会推说‘不必常常来看我’，但见到我还是会很开心，我还是会跟她开玩笑、跟她斗嘴，被外婆说‘没大没小’。”

外婆不追问感情事

瑞奇表示，外婆会八卦问他的工作，对他的感情却不会催促，“外婆在战前曾帮过英国人煮饭，战后，外婆也当过小贩收过碗，我和外婆是用华语沟通，她也会说一些英语。”

至今，瑞奇仍会想念外婆做的菜。

在《送》剧中与女星何盈莹合作，瑞奇表示彼此是二度合作，第一次只是“过场戏”，两人在《送》中有感情戏，由于私底下是好朋友，彼此信任，合作起来很舒服。