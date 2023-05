10万人见证魅力 BLACKPINK把郑颖惹哭

当红超人气韩国女团BLACKPINK于上星期六(13日)和星期天(14日)举行了“BORN PINK”世界巡回演唱会的新加坡站演出。在国家体育馆举行的这两场盛大演唱会吸引了超过10万名BLINK(官方粉丝昵称)到场支持。

BLACKPINK是YG娱乐旗下的当红女子团体,由Jisoo(金智秀)、Jennie(金珍妮)、Rosé(朴彩英)和老幺Lisa组成。2019年BLACKPINK曾在本地举行“In Your Area”演唱会,“BORN PINK”是BLACKPINK时隔4年第二度在新加坡开唱。

个人及合体舞台展现不同魅力

舞台上魅力四射的BLACKPINK。(YG娱乐提供)

2016年出道的BLACKPINK成员们分别在2018年、2021年和2023年推出了solo歌曲。成员们不仅为粉丝展现BLACKPINK的魅力,也通过各自的solo舞台施展才华。

演唱会上首先为粉丝大秀个人舞台“FLOWER”的智秀,以亮丽的紫色连裙为整个表演添加了视觉元素。接着为大家表演solo歌曲“I LOVE U & ME”的Jennie也让现场气氛非常嗨!动听易记的曲调配上Jennie和舞蹈人员的默契舞蹈令表演十分让人难忘。

成员Rosé则带来“HARD TO LOVE”和“ON THE GROUND”两首电音歌曲。结合流行元素和EDM风格的节拍,配上简单的吉他旋律,让粉丝听得如痴如醉。歌曲“ON THE GROUND”的歌词反映Rosé自己的“星路”历程。小时候在家里唱歌、弹钢琴,到飞往韩国,成为K-POP中大势女子团体BLACKPINK的一份子,反思一生追求成就与找回初心。Rosé带给本地BLINK们的这场表演也让记者联想起自己所想追求的和自己的初心。

Lisa则为BLINK表演了富节奏感、令人上瘾的“LALISA”和“MONEY”。其舞台魅力与高马尾发型,更是突出了她的“帅气”。

四名成员在个人舞台上各富魅力,但合体时却毫无违和感。也许,这就是她们能够成为大家熟悉的超人气偶像BLACKPINK的理由之一。

BLACKPINK之后也演唱多首超人气歌曲如“SHUT DOWN” “DDU-DU DDU-DU”和“FOREVER YOUNG”,四人同台默契十足,配上歌艺以及精致的舞台表演,让现场的粉丝大饱眼福!

演唱会接近尾声时,成员Jennie突然说到,“今天看到的手机比脸孔还多”,呼吁BLINK放下手机,跟着BLACKPINK一起共度美好的时光。其实BLACKPINK在2019年首次来新开唱时,成员们也不断地呼吁粉丝们放下手机,无奈台下粉丝还是不舍得收起电话。直到Jennie假装生气,成员Rosé再度呼吁粉丝“听话”时,大家才终于放下手机,好好享受当场的气氛。

BLACKPINK5月13日当晚的演唱会场面。(YG娱乐提供)

演唱会结束时粉丝们满怀不舍地喊着“安可!安可!安可!”宠粉的BLACKPINK也依从粉丝们热烈的哀求,再度返回舞台以出道歌曲“BOOMBAYAH”和“AS IF IT’S YOUR LAST”让演唱会完美地告一段落。

看演唱会激动落泪 郑颖:煎熬时候靠BLACKPINK克服

郑颖一连两晚看BLACKPINK的狮城演唱会,开心直呼“太开心,看到本人觉得不可思议”!

幸运购得门票的郑颖在13日第一次观赏BLACKPINK现场演出后,有感而发在社媒发文:“人生最快乐和最煎熬的时候都有BLACKPINK陪伴”。

郑颖告诉zaobao.sg,她在发文中提到的“煎熬时刻”指自己面对的心理压力。她淡写轻描:“娱乐圈面对不一样的压力。同为艺人,BLACKPINK的音乐、表演,以及她们的专业精神和热忱都启发我,让我备受鼓舞。”

她每天开车上下班都播放BLACKPINK的音乐。她说:“她们的歌曲能让我放松和充电。其中‘Tally’、‘The Happiest Girl’和‘Stay’这三首歌曲特别触动我的心。”

“Tally”的歌词传达的是“不要太在意别人的话,做自己”的信息,所以引起郑颖的共鸣,现阶段宛如她的人生主题曲。“The Happiest Girl”描述女孩的失恋心情,问郑颖是否曾经感同身受?她笑说“不是啦,少女心嘛”。

郑颖在13日与一起跳舞的“TTYL”好姐妹张颖双、陈楚寰和凯丽观赏演唱会时,一度激动泛泪。她说,与这班姐妹结缘是因为BLACKPINK,加上这是她第一次看到BLACKPINK本尊,感觉不可思议,甚至超乎现实。

14日母亲节,郑颖幸运获得门票,二度观赏BLACKPINK演唱会。她笑说,没有为了偶像不理妈妈洪慧芳。她说:“我们下午就一起去吃饭了!”

除了郑颖,阿姐郑惠玉、黄思恬、陈泂江、孙政和田铭耀等本地艺人都出席了BLACKPINK的演唱会。