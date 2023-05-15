10万人见证魅力 BLACKPINK把郑颖惹哭

当红超人气韩国女团BLACKPINK于上星期六（13日）和星期天（14日）举行了“BORN PINK”世界巡回演唱会的新加坡站演出。在国家体育馆举行的这两场盛大演唱会吸引了超过10万名BLINK（官方粉丝昵称）到场支持。

BLACKPINK是YG娱乐旗下的当红女子团体，由Jisoo（金智秀）、Jennie（金珍妮）、Rosé（朴彩英）和老幺Lisa组成。2019年BLACKPINK曾在本地举行“In Your Area”演唱会，“BORN PINK”是BLACKPINK时隔4年第二度在新加坡开唱。

个人及合体舞台展现不同魅力

舞台上魅力四射的BLACKPINK。（YG娱乐提供）

2016年出道的BLACKPINK成员们分别在2018年、2021年和2023年推出了solo歌曲。成员们不仅为粉丝展现BLACKPINK的魅力，也通过各自的solo舞台施展才华。

演唱会上首先为粉丝大秀个人舞台“FLOWER”的智秀，以亮丽的紫色连裙为整个表演添加了视觉元素。接着为大家表演solo歌曲“I LOVE U & ME”的Jennie也让现场气氛非常嗨！动听易记的曲调配上Jennie和舞蹈人员的默契舞蹈令表演十分让人难忘。

成员Rosé则带来“HARD TO LOVE”和“ON THE GROUND”两首电音歌曲。结合流行元素和EDM风格的节拍，配上简单的吉他旋律，让粉丝听得如痴如醉。歌曲“ON THE GROUND”的歌词反映Rosé自己的“星路”历程。小时候在家里唱歌、弹钢琴，到飞往韩国，成为K-POP中大势女子团体BLACKPINK的一份子，反思一生追求成就与找回初心。Rosé带给本地BLINK们的这场表演也让记者联想起自己所想追求的和自己的初心。

Lisa则为BLINK表演了富节奏感、令人上瘾的“LALISA”和“MONEY”。其舞台魅力与高马尾发型，更是突出了她的“帅气”。

四名成员在个人舞台上各富魅力，但合体时却毫无违和感。也许，这就是她们能够成为大家熟悉的超人气偶像BLACKPINK的理由之一。

BLACKPINK之后也演唱多首超人气歌曲如“SHUT DOWN” “DDU-DU DDU-DU”和“FOREVER YOUNG”，四人同台默契十足，配上歌艺以及精致的舞台表演，让现场的粉丝大饱眼福！

演唱会接近尾声时，成员Jennie突然说到，“今天看到的手机比脸孔还多”，呼吁BLINK放下手机，跟着BLACKPINK一起共度美好的时光。其实BLACKPINK在2019年首次来新开唱时，成员们也不断地呼吁粉丝们放下手机，无奈台下粉丝还是不舍得收起电话。直到Jennie假装生气，成员Rosé再度呼吁粉丝“听话”时，大家才终于放下手机，好好享受当场的气氛。

BLACKPINK5月13日当晚的演唱会场面。（YG娱乐提供）

演唱会结束时粉丝们满怀不舍地喊着“安可！安可！安可！”宠粉的BLACKPINK也依从粉丝们热烈的哀求，再度返回舞台以出道歌曲“BOOMBAYAH”和“AS IF IT’S YOUR LAST”让演唱会完美地告一段落。

看演唱会激动落泪 郑颖：煎熬时候靠BLACKPINK克服

郑颖一连两晚看BLACKPINK的狮城演唱会，开心直呼“太开心，看到本人觉得不可思议”！

幸运购得门票的郑颖在13日第一次观赏BLACKPINK现场演出后，有感而发在社媒发文：“人生最快乐和最煎熬的时候都有BLACKPINK陪伴”。

郑颖告诉zaobao.sg，她在发文中提到的“煎熬时刻”指自己面对的心理压力。她淡写轻描：“娱乐圈面对不一样的压力。同为艺人，BLACKPINK的音乐、表演，以及她们的专业精神和热忱都启发我，让我备受鼓舞。”

她每天开车上下班都播放BLACKPINK的音乐。她说：“她们的歌曲能让我放松和充电。其中‘Tally’、‘The Happiest Girl’和‘Stay’这三首歌曲特别触动我的心。”

“Tally”的歌词传达的是“不要太在意别人的话，做自己”的信息，所以引起郑颖的共鸣，现阶段宛如她的人生主题曲。“The Happiest Girl”描述女孩的失恋心情，问郑颖是否曾经感同身受？她笑说“不是啦，少女心嘛”。

郑颖在13日与一起跳舞的“TTYL”好姐妹张颖双、陈楚寰和凯丽观赏演唱会时，一度激动泛泪。她说，与这班姐妹结缘是因为BLACKPINK，加上这是她第一次看到BLACKPINK本尊，感觉不可思议，甚至超乎现实。

14日母亲节，郑颖幸运获得门票，二度观赏BLACKPINK演唱会。她笑说，没有为了偶像不理妈妈洪慧芳。她说：“我们下午就一起去吃饭了！”

除了郑颖，阿姐郑惠玉、黄思恬、陈泂江、孙政和田铭耀等本地艺人都出席了BLACKPINK的演唱会。