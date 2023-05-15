三本地片康城竞赛 创最亮眼成绩

在资讯通信媒体发展局（IMDA，简称资媒局）的努力与支持下，三部备受好评的“新加坡制造“电影将在2023年5月举行的第76届康城影展全球首映，这三部片是本地名导陈哲艺导演的《燃冬》，两名制作人Fran Borgia（佛郎博尔吉亚）的《虎斑》（Tiger Stripes）和蔡绍勇的“Inside the Yellow Cocoon Shell”（暂译《黄茧壳内》），是本地作品首次在康城影展有如此耀眼的亮相成绩。

《燃冬》由中国知名女星周冬雨主演，将在“一种注视”单元竞赛与首映。《虎斑》除了竞赛金摄影机奖，也获选在“影评人周”首映。这部马来语恐怖片是第一部入选康城影展的新马合拍片，该片导演余修善是第一个受邀参加康城影展的马来西亚女导演。《黄茧壳内》刻画一个男子回到家乡，却被过去的记忆和欲望困扰，影片除了在“导演双周“首映，也将角逐金摄影机奖。

接棒角逐金摄像机奖

《虎斑》《黄茧壳内》获得新加坡电影发展司和资媒局的媒体人才发展计划（MTPP）的“东南亚合作制作资助”，陈哲艺的《爸妈不在家》（Ilo Ilo）是首部获金摄像机奖的本地片，两部片很有机会在同样项目的竞赛突围。

《虎斑》是惊悚片。（Akanga Film Asia提供）

资媒局助理局长洪庆忠星期一（5月15日）对本地媒体透露：“今年有最多新加坡制造的电影在康城影展上亮相，我们非常兴奋，2023年也是新加坡电影发展司成立25周年纪念。发展司在支持本地新锐导演和电影人才制作出精彩的故事方面，发挥了重要作用，很高兴能庆祝这个重要的里程碑。”

洪庆忠也说，新加坡至今已有超过25部影片在康城影展的主要和平行单元首映，这对一个小城市国家来说并不容易。他说：“来自国际知名影展的认可，是对新加坡媒体行业能力的肯定，也肯定本地有众多优秀人才有能力向世界讲述我们的故事。”

展示东南亚制作的质感

陈哲艺、佛郎博尔吉亚与蔡绍勇的作品都已在国际受到认可，陈哲艺是首个夺金摄影机奖的本地导演，蔡绍勇制作的《自传》（Autobiography）曾在威尼斯影展夺费比西奖，博尔吉亚制作的《幻土》则在瑞士洛迦诺影展夺金豹奖。

《黄茧壳内》刻画归乡男子被过去的记忆和欲望困扰。（互联网）

蔡绍勇透过短信告诉《联合早报》，他从2014年至2018年曾为新加坡国际电影节工作，“同时也在Akanga Film Asia学习，完成了《不归路》剧本，是该片的联合制作人”。他过后开始制作独立亚洲片，本地新锐导演姚志卫执导、角逐柏林影展最佳首部电影奖等的《明天比昨天长久》，就是他制作的电影。

蔡绍勇大半时间留在欧洲为新导演寻找新片资金，他说：“‘东南亚合作制作资助’不仅为新电影人提供急需的资金，还能促进电影业的发展。制作地区性的独立电影，除了熟悉地区的食物、文化、音乐和生活方式外，我们也在色彩、节奏、情感等方面加深了解，因此能够创造出独特的电影方法和语言。通过《黄茧壳内》在康城的首映，我希望向世界展示这种东南亚当地的制作质感。”

陈哲艺说：“很高兴作品第四次在康城影展放映，对我来说特别有意义，因为《爸妈不在家》获金摄影机奖正好是10年。尽管《燃冬》在中国拍摄和取景，但我觉得是向世界介绍新加坡新人才的绝佳机会。本地音乐人Kin Leonn创作了所有的原创音乐，是他首次为长片做音乐。”

博尔吉亚说，《虎斑》从1000多部作品中脱颖而出，成为影评人周11部电影的其中一部，他感到非常自豪。“最重要的是可以让国际观众和评论家看到这部电影和区域的人才，特别是新加坡人才。”