整形帝王

Men of Plastic

住在首尔江南区狎鸥亭的大国(马东石饰)拥有天生好口才,看出落魄整形医生智友(郑京浩饰)的潜力。他汇集智友的手术实力、美晶(吴娜拉饰)的情蒐能力、太天(崔炳模饰)的资金,并找上拥有黄金人脉的揆钰(吴连序饰),一起打造狎鸥亭整形业的全盛期,然而智友却另生诡计。

第一次的亲密接触: 外星人

First Contact: An Alien Encounter

BBC Earth(星和Ch407,新电信Ch 203) 晚上9.55

近期的技术突破让天文学家有能力深入探索银河系。许多顶尖科学家相信侦测到外星生命存在的证据是早晚的事情。专题纪录片结合具备科学知识的虚构戏剧演出,并采访世界顶尖的的科学家及思想家,包括Jill Tarter博士,她是电影《接触未来》(Contact)中Jodie Foster的角色灵感来源。

深宵闪避球

Life Must Go On

卫视电影台(星和Ch866) 晚上11.05

社工杨琦(周家怡饰)主理“深宵体育馆” 计划多年,鼓励不愿回家的少女到体育馆运动。然而体育馆的用途生变,杨琦情急之下,自称正在训练一批少女打闪避球,并夸下海口,以她们能胜出全港闪避球锦标赛为条件,要求保留体育馆。她邀请师兄志聪(郑伊健饰)担任教练,经历三个月的相处和努力,志聪和八名只懂得逃避的少女,从闪避球领悟出人生的真谛。