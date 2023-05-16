整形帝王

Men of Plastic

Viu已上线

住在首尔江南区狎鸥亭的大国（马东石饰）拥有天生好口才，看出落魄整形医生智友（郑京浩饰）的潜力。他汇集智友的手术实力、美晶（吴娜拉饰）的情蒐能力、太天（崔炳模饰）的资金，并找上拥有黄金人脉的揆钰（吴连序饰），一起打造狎鸥亭整形业的全盛期，然而智友却另生诡计。

第一次的亲密接触: 外星人

First Contact: An Alien Encounter

BBC Earth（星和Ch407，新电信Ch 203） 晚上9.55

近期的技术突破让天文学家有能力深入探索银河系。许多顶尖科学家相信侦测到外星生命存在的证据是早晚的事情。专题纪录片结合具备科学知识的虚构戏剧演出，并采访世界顶尖的的科学家及思想家，包括Jill Tarter博士，她是电影《接触未来》（Contact）中Jodie Foster的角色灵感来源。

深宵闪避球

Life Must Go On

卫视电影台（星和Ch866） 晚上11.05

社工杨琦（周家怡饰）主理“深宵体育馆” 计划多年，鼓励不愿回家的少女到体育馆运动。然而体育馆的用途生变，杨琦情急之下，自称正在训练一批少女打闪避球，并夸下海口，以她们能胜出全港闪避球锦标赛为条件，要求保留体育馆。她邀请师兄志聪（郑伊健饰）担任教练，经历三个月的相处和努力，志聪和八名只懂得逃避的少女，从闪避球领悟出人生的真谛。