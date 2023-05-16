牢房厕所不臭 网红出狱大赞部长

迪克什怎么熬过樟宜监狱？

The Daily Ketchup：What Happened To Dee Kosh In Changi Prison?

可在YouTube观看

本地网红Dee Kosh（迪克什）出狱后上“The Daily Ketchup Podcast” YouTube频道，大谈“监狱风云”，他说即便同牢房里的狱友在做“大号”，睡在厕所旁的人，一点也嗅不到粪便的臭味，他强调牢房的通风系统良好，还忍不住大赞内政部长兼律政部长尚穆根。

迪克什最近上“The Daily Ketchup Podcast”频道，接受四名主持人访问，谈及他坐牢前后的心情与压力，是否讨厌审判前的自己，以及他在监狱的生活等。

迪克什是华印混血，在菲律宾成长，后来在本地工作，除了是网红，也曾在Power 98 FM电台当广播员。他被控利诱未成年少年进行性交易，2022年8月5日被判坐牢32周。由于狱中行为良好，去年12月31日重获自由。

迪克什2022年8月5日抵达法庭时被拍。 （档案照）

他说牢房的通风设备很好，睡的地方与厕所只隔着一道不厚的墙，狱友在如厕时，虽然同牢房的人听得到粪便掉进马桶里的扑通扑通声响，却不会臭味熏天，所以他特别谢谢尚穆根。

保守家人一路陪到底

迪克什坦承事件发生时，刚开始家人很辛苦，因为家人从来不知道他的性取向等。他坐牢时，贴心的朋友陪伴他的双亲吃饭，母亲从他的朋友口中试探儿子的性倾向。他说在事件即将被媒体曝光的前一晚，他逃离家里并住进酒店，第二天新闻曝光，他接到朋友、认识的公关与律师等的电话，当时只感到麻木，后来他亲自打给父亲解释一切，父亲说他最需要的是家人。家人虽保守，但一路陪到底，最后还接他出狱，让他很感动。

在朋友眼中，迪克什十分坚强，但实际上他不是，法庭判他坐牢的那一刻，他形容自己像是坐在主题公园里从高塔坠冲到地面的游乐设施，完全无法呼吸。因疫情，当时囚犯得被隔离一周，他认为当时最辛苦，因为无法在监狱里享有一小时的户外时间。他到监狱时，没有传闻中的肛门检查，不过当中有些囚犯因害羞，一直不肯脱下衣裤，所以他们等了好久才能穿回衣服。

主持人问迪克什：牢房的饭吃得饱吗？他说吃得饱，食物也不错，营养均衡。他透露在牢房的规矩是不可以半夜洗澡与抽马桶水，因为会吵到别人睡觉。刚进监狱时，迪克什害怕被欺负，但进去后发现大家都想尽快服完刑期，出狱展开新生活。监狱的生存之道是：EQ要高，遇到对的囚友，就没事。主持人也问了囚犯如何在监牢解决自己的生理需求，迪克什也把所听到的说了出来。

回应单刀直入的发问

迪克什的网红好友下夏送了不少书给他，帮助他打发在监狱的时间。迪克什在牢房有很多的担忧、害怕、压力、焦虑，他坦承流了不少眼泪。要出狱时，他也很恐惧，包括该如何面对家人、朋友，以及如何养活自己。被标上前囚犯，迪克什质疑自己可以做什么，不可以做什么，是否还要继续当“有影响力的人”（Influencer）。

由于在牢房很安静，迪克什出狱后，感觉到周遭环境的声音、颜色、味道都变得特别强烈，回到家也很习惯地坐在地板上，因为在监狱时就是坐地上。他目前在朋友的制作公司上班，薪水虽不高，但他笑说还可以吃得起麦当劳。此集将近80分钟，主持人很多时候的发问是单刀直入，迪克什也一一回应。他是天生的娱乐人。

“The Daily Ketchup Podcast”由Johnathan Chua、Daniel Lim、Jonathan Paul和Denise Oh主持，从2021年6月开播至今，无所不谈，让人了解到新加坡社会每天发生的事和问题，很受年轻人欢迎。尚穆根与教育部长陈振声等都上过节目接受访问。