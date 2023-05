牢房厕所不臭 网红出狱大赞部长

迪克什怎么熬过樟宜监狱?

本地网红Dee Kosh(迪克什)出狱后上“The Daily Ketchup Podcast” YouTube频道,大谈“监狱风云”,他说即便同牢房里的狱友在做“大号”,睡在厕所旁的人,一点也嗅不到粪便的臭味,他强调牢房的通风系统良好,还忍不住大赞内政部长兼律政部长尚穆根。

迪克什最近上“The Daily Ketchup Podcast”频道,接受四名主持人访问,谈及他坐牢前后的心情与压力,是否讨厌审判前的自己,以及他在监狱的生活等。

迪克什是华印混血,在菲律宾成长,后来在本地工作,除了是网红,也曾在Power 98 FM电台当广播员。他被控利诱未成年少年进行性交易,2022年8月5日被判坐牢32周。由于狱中行为良好,去年12月31日重获自由。

迪克什2022年8月5日抵达法庭时被拍。 (档案照)

他说牢房的通风设备很好,睡的地方与厕所只隔着一道不厚的墙,狱友在如厕时,虽然同牢房的人听得到粪便掉进马桶里的扑通扑通声响,却不会臭味熏天,所以他特别谢谢尚穆根。

保守家人一路陪到底

迪克什坦承事件发生时,刚开始家人很辛苦,因为家人从来不知道他的性取向等。他坐牢时,贴心的朋友陪伴他的双亲吃饭,母亲从他的朋友口中试探儿子的性倾向。他说在事件即将被媒体曝光的前一晚,他逃离家里并住进酒店,第二天新闻曝光,他接到朋友、认识的公关与律师等的电话,当时只感到麻木,后来他亲自打给父亲解释一切,父亲说他最需要的是家人。家人虽保守,但一路陪到底,最后还接他出狱,让他很感动。

在朋友眼中,迪克什十分坚强,但实际上他不是,法庭判他坐牢的那一刻,他形容自己像是坐在主题公园里从高塔坠冲到地面的游乐设施,完全无法呼吸。因疫情,当时囚犯得被隔离一周,他认为当时最辛苦,因为无法在监狱里享有一小时的户外时间。他到监狱时,没有传闻中的肛门检查,不过当中有些囚犯因害羞,一直不肯脱下衣裤,所以他们等了好久才能穿回衣服。

主持人问迪克什:牢房的饭吃得饱吗?他说吃得饱,食物也不错,营养均衡。他透露在牢房的规矩是不可以半夜洗澡与抽马桶水,因为会吵到别人睡觉。刚进监狱时,迪克什害怕被欺负,但进去后发现大家都想尽快服完刑期,出狱展开新生活。监狱的生存之道是:EQ要高,遇到对的囚友,就没事。主持人也问了囚犯如何在监牢解决自己的生理需求,迪克什也把所听到的说了出来。

回应单刀直入的发问

迪克什的网红好友下夏送了不少书给他,帮助他打发在监狱的时间。迪克什在牢房有很多的担忧、害怕、压力、焦虑,他坦承流了不少眼泪。要出狱时,他也很恐惧,包括该如何面对家人、朋友,以及如何养活自己。被标上前囚犯,迪克什质疑自己可以做什么,不可以做什么,是否还要继续当“有影响力的人”(Influencer)。

由于在牢房很安静,迪克什出狱后,感觉到周遭环境的声音、颜色、味道都变得特别强烈,回到家也很习惯地坐在地板上,因为在监狱时就是坐地上。他目前在朋友的制作公司上班,薪水虽不高,但他笑说还可以吃得起麦当劳。此集将近80分钟,主持人很多时候的发问是单刀直入,迪克什也一一回应。他是天生的娱乐人。

“The Daily Ketchup Podcast”由Johnathan Chua、Daniel Lim、Jonathan Paul和Denise Oh主持,从2021年6月开播至今,无所不谈,让人了解到新加坡社会每天发生的事和问题,很受年轻人欢迎。尚穆根与教育部长陈振声等都上过节目接受访问。