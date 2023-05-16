皆2015年结婚！伊能静嫩夫诉是“独立灵魂” 传吴奇隆刘诗诗冷战3年

（综合讯）55岁伊能静与小十岁嫩夫秦昊在2015年结婚并育有一女。秦昊近日吐露结婚八年的心声：“就是两个独立的灵魂，但爱不是依附，不意味着是乞讨。”

伊能静2022年11月底上载泛泪视频引婚变臆测后，她在2023年元旦前夕发文“不管不查给空间”泄婚姻状况后。秦昊近日受访，聊到自己和妻子伊能静的相处时说：“我觉得两个人最舒服的状态就是两个独立的灵魂，然后这两个独立的灵魂都是那么的有个性，又都有自己的见解。”

秦昊受访谈及与伊能静的夫妻关系。（视频载图）

从伊能静的粉丝升格丈夫，秦昊认为两个人能够走到一起，“那中间肯定是要有爱的，但是爱并不意味着是依附，不意味着是乞讨”。就算各自有独立的工作和思想，但是“和伊能静是紧密、分不开”的。夫妻相处的默契就是彼此都“做自己”，秦昊说：“这个状态我觉得特别舒服。”

刘诗诗吴奇隆为孩子教育意见分歧

另一方面，有报道称2015年结婚并在2019年生下儿子的刘诗诗和吴奇隆，疑因孩子的教育问题冷战三年。

传吴奇隆与刘诗诗因为儿子教育问题冷战。（互联网）

两人因为搞不定孩子到底要在大陆还是台湾念书意见分歧。刘诗诗近日出席活动时，手上不见婚戒，加上吴奇隆有别于以往，今年没在老婆生日当天（3月10日）发文祝福，让两人感情出现裂痕的传闻升温。

据报道，刘诗诗想让儿子在北京念书，吴奇隆则坚持要儿子留在台湾。双方都不让步，因此陷入僵持状态。