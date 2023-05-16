自资六位数发专辑 45岁房产经纪老板当乐坛新人

获罗大佑制作人赏识，45岁才当乐坛新人追逐摇滚音乐梦，本地房产经纪老板孙魏克直言：“我有点歹势！”

“当年阿杜29岁当歌手都被取笑，我都45了，所以也希望有五六十岁的人跳出来玩音乐！”

“玩音乐不应该有年龄界限，对吗？世界一直在变，所以大叔也可出专辑。”孙魏克希望化身励志的真人样板。

人在中国的他昨午接受《新明日报》访问，欣喜宣布新专辑10首歌，他包办95%词曲，花了三年时间打造，制作费约六位数，玩音乐自掏腰包！

不买跑车或名表 投资音乐与电影

“在我的行业里，很多赚到钱会买自己喜欢的法拉利跑车、六位数名表，但我一只表也没买，也没什么奢侈品，所以就投资自己的音乐！”他告诉记者。

自资6位数，勇气可嘉，能赚回来吗？

“其实我也不想花到6位数，但要制作一张好听的专辑，要达到我预期的音乐水平，很难再省，就像我投资拍电影，没有上百万制作费，也很难拍出好电影，而且拍了也未必能赚回来。”

“你看，监制自己来、唱自己来、词曲自己来，我也算是很省了。”

创作歌曲过百 获罗大佑制作人赏识

孙魏克透露，原本他花钱完成歌曲录制，不知怎么处理，媒体名人张美香就把他的创作给台湾知名制作人沈光远听，沈光远赏识他的音乐风格，立即为他的新专辑担任起总监制。

沈光远曾为罗大佑、黄品源、郑怡等红星制作专辑，他看中孙魏克音乐的独特性，乐意为孙魏克圆梦。

既是电影投资商（《我们的故事之沉默的年代》3及4、《女兵外传》《猫山王》等）、演唱会主办商、也是房地产经纪公司老板的孙魏克，5岁就开始上音乐课、16岁玩吉他及音乐创作，开启了音乐之梦，狂爱音乐到设立一家二手吉他店，但最终他仍自创房产经纪事业。

不过，孙魏克没有因此搁下音乐，他在这25年来创作100多首歌曲。

疫情影响 踏入人生“第二狂想”

说到音乐机缘，或许也拜疫情所赐，当年仅能藏在内心里的愿望，竟能实现成真，人生踏入“第二狂想”，让孙魏克打造第一首个人创作单曲《变变变》。

“我的音乐没有风花雪月的歌词，只有简单的生活用语自击人心，每一首歌都像是一出小歌剧，希望观众可以一起宣泄心情、离苦得乐。”

他叹说：“房地产走势不定，风光时可以一单生意‘吃’两年，疫情期间也可能一单生意都没有，做房地产压力很大，但我减压的方式就是做音乐，音乐可以疗愈。”

除了《变变变》，孙魏克第二及第三主打歌曲分别是《我有一个梦》《请分一点点爱给我》。

“我希望明年能代表新加坡参加台湾春浪音乐节，更希望能带300人去春浪感受一下。”孙魏克笑说。

紧接首张专辑，孙魏克正在筹备第二张专辑，明年底推出，自嘲：“年纪不小了，要争取时间！”

下个月，孙魏克会再飞台湾为新专辑拍音乐MV，希望邀得本地男女艺人或台湾艺人一起拍MV。

语气虽然卯足了劲要冲刺音乐事业，但不妨碍他多线发展：“我在房地产界有一支很好的团队，随时线上开会，不会耽误工作。”