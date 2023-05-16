王禄江“发火走人” 郭坤耀被整吓哭

郭坤耀刚度过27岁生日，事业上也有新的体验，第一次出国录节目、第一次搭档前辈王禄江和名厨李尚滨，介绍马国的美食与文化。

前天（14日）是郭坤耀的生日，他目前人在马来西亚拍摄新的综艺节目。昨日，制作团队以特别的方式恶整郭坤耀，为他庆生。

郭坤耀接受《新明日报》访问时表示，制作团队精心策划这一连串的生日惊喜，“从几天前开始，他们就会问我喜欢吃什么，有什么不吃的，从这些问题了解我喜欢的食物，最后买了一个芒果蛋糕给我。”

至于恶整的部分，“当天一整天他们都没什么提到我的生日，直到晚上我们要拍一个分享个人感想的环节时，导播就觉得我讲得不好，所以一直要我重录，结果禄江大哥就对导播发火，这也是我第一次看到禄江大哥发火。结果禄江大哥居然还走掉了，导播还要求我继续录，但他们一直不满意，录到我都快崩溃了。就在这个时候禄江大哥就从我的后方，拿着生日蛋糕，为我唱生日歌，制作组也跟着一起唱了。”

郭坤耀表示当下的他除了惊喜，也被惊吓到哭。

说到今年的生日愿望，郭坤耀表示除了和往年一样希望身体健康、开开心心外，“也希望节目拍摄能一切顺利，因为今年会拍比较多节目。”

至于最想生日礼物，郭坤耀表示没有什么要求，“通常我想要的东西，都会自己买，只是不希望收到食物，因为如果分量太多没办法吃完，我会觉得很浪费，不过如果是请我吃一餐，那还行。”

第一次到马国录制节目，郭坤耀表示这档节目会介绍当地的美食和文化，带大家了解马来西亚。

“这也是我第一次跟禄江大哥以及名厨尚滨一起合作，除了默契很好外，我们也有聊不完的话题。”

对于事业，郭坤耀表示满意自己目前的发展，“一直都很忙，去年忙完长寿剧《医生不是神》后就接了主持节目的工作，今年也有蛮多节目。对我而言，忙是一件好事，我很喜欢整个过程，并期待接下来还能挑战更多不同类型的节目。”

另外，郭坤耀也希望能有机会拍电影，这也是他目前还没有实现的愿望。