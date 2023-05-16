周杰伦不敌新人洪佩瑜 第34届金曲奖仅一项入围

（台北讯）第34届金曲奖入围名单揭晓，周杰伦不敌风光入围八项的“新人”洪佩瑜，只凭《最伟大的作品》入围年度歌曲一奖。

金曲奖5月16日公布入围名单，周杰伦睽违六年的专辑《最伟大的作品》虽然拿下销售冠军，但在金曲奖表现一般。最佳专辑、最佳男歌手和创作类奖项都没有他的份。

担任本届评审团主席的知名音乐制作人陈建骐说，每个报名却没入围的人都是遗珠。他坦言，韦礼安和陈珊妮才是他心目中的遗珠。

周杰伦的《最伟大的作品》专辑是销售冠军。（互联网）

据报道，本届有4451首作品报名年度歌曲。陈建骐说评选标准是歌曲必须“传唱度高，（有）相对应的品质”。他说，周兴哲的《想知道你在想什么》和蔡依林的《亲爱的对象》虽然很好，但没能入围，而周杰伦的《最伟大的作品》更有传唱度，也更有时代象征意义和影响力。

洪佩瑜首张专辑酝酿十年

《超级偶像》出身的洪佩瑜，以新人之势在2023年推出首张个人专辑《明室》，一举入围八项：年度歌曲奖、最佳新人、最佳作词人、最佳作曲人、最佳专辑制作人奖、最佳华语女歌手、最佳华语专辑奖和年度专辑奖，是本届入围最多奖项的歌手。

洪佩瑜凭深耕十年才推出首张专辑《明室》。（洪佩瑜脸书）

洪佩瑜在2010年参加第四届《超级偶像》踢馆赛，之后在2011年拿下第五届《超级偶像》亚军。她在比赛中多次选唱张惠妹的歌曲引起关注。比赛后，她几次演唱电视剧和电影原声带，2017年起也演出《地下铁》和《向左走，向右走》等几米音乐剧。

花十年时间酝酿的首张专辑集《明室》结合金曲奖得奖音乐人助阵，包括葛大为、徐佳莹、蔡健雅、小寒，以及本届金曲奖评审主席陈建骐。洪佩瑜则参与《LET IT BLEED》《废到月亮》和《嗨！我回来啰》三首歌的创作。

第34届金曲奖将于7月1日在台北小巨蛋举行颁奖典礼，韦礼安将首次担任主持人。本届的特别贡献奖得主是捧红林俊杰的已故音乐人林秋离，以及第一名赴日本发展大获成功的歌手欧阳菲菲。她在半世纪前成为首登《NHK红白歌唱大赛》的外籍歌者。

第34届金曲奖入围名单（部分）

年度歌曲奖

《准明星》／徐佳莹

《明室》／洪佩瑜

《最伟大的作品》／周杰伦

《新世纪的女儿》feat.Chunho／郑宜农

《最好的时光》／安溥

《Semane sepi梦》／葛西瓦

最佳华语女歌手奖

徐佳莹／《给》

洪佩瑜／《明室》

郁可唯／《Dear Life》

A-Lin／《LINK》

戴佩妮／《被动的观众》

刘柏辛Lexie／《幸福星》

最佳华语男歌手奖

MC Hot Dog热狗／《姚中二》

熊仔／《PRO》

吴青峰／《马拉美的星期二》

HUSH／《娱乐自己》

鹤 The Crane／《TALENT》

趟雷／《署前街少年》

最佳华语专辑奖