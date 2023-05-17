金曲34：熊仔青峰争歌王 A-Lin徐佳莹抢歌后

（台北讯）第34届金曲奖颁奖典礼将于7月1日于台北小巨蛋举办，典礼主持人为韦礼安，平时搞笑风趣的他将会和金曲奖擦撞出什么样的火花，叫众人相当期待。红毯则由陈明珠搭配黄伟晋。金曲奖最佳专辑制作人陈建骐担任本届金曲奖评审团主席。

主办单位于5月16日记者会公布入围名单，揭奖嘉宾有黄连煜、江惠仪、熊仔、Matzka、葛西瓦跟Trash乐团。文化部长史哲在记者会上说，疫后的金曲奖迎来了作品大爆发，共有314家报名单位，1667张专辑，2万4604件作品报名参赛，创下历年来最高纪录。

金曲奖入围名单，让不少人相当期待，包括今年最佳男歌手由MC HotDog、熊仔、吴青峰、Hush、鹤、赵雷角逐，女歌手部分由徐佳莹、洪佩瑜、郁可唯、A-Lin、戴佩妮、刘柏辛入围。徐佳莹与洪佩瑜捉对厮杀，共同入围年度歌曲、最佳华语专辑及华语女歌手奖。特别贡献奖颁给歌手欧阳菲菲及已故音乐人林秋离。

韦礼安、瘦子是歌王遗珠

评审团主席陈建骐透露他前一天花了13个小时，跟各地的华语音乐工作者讨论出“让我们骄傲”的名单，其中的华语歌王经过4轮激辩，韦礼安、瘦子是遗珠，两人差点入围。陈建骐认为韦礼安歌唱技巧毋庸置疑，“但是制作组能否呈现样貌，抓不到企图。”陈建骐点出今年嘻哈类的音乐报名非常多，“在同类比较上，热狗与熊仔表现比较突出，在有限名额之下，瘦子就被剔除了。”

天王周杰伦相隔6年推出力作《最伟大的作品》拿下销售冠军，最后只入围年度歌曲，让人意外。周杰伦入围年度歌曲因传唱度极高，他在歌王部分也被讨论过，但没有进到最后一轮决选。

华语女歌手部分，事前呼声相当高的安溥、邓紫棋遗憾落马，陈建骐坦言女歌手投票讨论了3轮，竞争相当激烈，包含安溥、邓紫棋、陈珊妮都是他心目中的遗珠。安溥虽未入围歌后，不过她的《9522》专辑入围两项，包括以《最好的时光》角逐年度歌曲，以及《李小龙》入围最佳编曲，正在复健中的安溥说：“很开心能够入围，很开心正在被X光照。”

陈建骐回应“公平性”质疑

陈建骐2023年的作品《明室》也是入围大赢家，难免引来外界质疑是否有护航之嫌？对此他特别解释：“2023年我刚好50岁， 且2022年我的作品比较少，所以才想说可以来接一下‘评审主席’，以前是怕当主席会对作品不公平， 也担心外界及评审的看法，所以跟我个人有关的奖项，我都不在房间内参与讨论。评审要在背后说我坏话，我也不知道。”

外界也好奇最佳演唱组合和乐团奖的评选标准，陈建骐说乐团也经过4轮讨论才有结果，“真的是新人辈出，大家风格都越来越多元，品质也越来越好，现在制作音乐门槛比较低，只要有突出的音乐性，就能让我们感受到企图，不可取代性也蛮重视的，也很期待未来的发展。”他举例入围的“大象体操”就不是以演唱为主，反而是纯器乐类的团体。

最大赢家洪佩瑜哭到撞墙

本届共计169件作品入围角逐27个奖项，其中专辑以洪佩瑜的《明室》入围8项成为本届最大赢家。洪佩瑜曾唱红电视剧《我可能不会爱你》插曲《踮起脚尖爱》，相隔12年后发行首张专辑《明室》，入围年度专辑、年度歌曲、最佳华语专辑、最佳华语女歌手和最佳新人等8项大奖。被誉为“最神秘原唱”，她得知消息后激动落泪，在舞蹈室边哭边讲电话，甚至还哭到撞墙，她感动地说：“现在很想吐，谢谢帮助这张专辑的所有人。”

洪佩瑜被誉为“最神秘原唱”。（互联网）

爱徒葛西瓦抢4奖 张惠妹狂赞

天后张惠妹（阿妹）的爱徒葛西瓦获得4项金曲奖提名肯定，开心直呼“看来我要开始减肥了”。葛西瓦同时也是揭奖嘉宾，看见自己的名字时忍不住露出灿笑，共计入围年度专辑、歌曲奖，以及最佳原住民语专辑及原住民语歌手奖，葛西瓦说：“脑袋还有点空白，真的很开心可以入围金曲奖，归功于大家给我的力量，谢谢公司谢谢团队让我放胆玩（音乐）！”

阿妹获知喜讯后致电葛西瓦祝贺，一直对葛西瓦喊话“你要对自己的音乐有信心！要相信自己”，很开心他的作品能被评审团肯定。