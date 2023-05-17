孙国豪批秦汉带孙女太“奔放”

（综合讯）孙国豪和小16岁的网红女友杨泊霓于2018年生下女儿，平常都是自己带孩子，但遇到有工作要忙，就会托老爸秦汉帮忙照顾，秦汉也乐得带着孙女到公园玩耍。孙国豪接受台湾《镜周刊》专访，透露他工作结束去接女儿，竟发现女儿打赤脚在公园里跑来跑去，让他傻眼，父子俩对下一代的教养观念因此有了歧异。

秦汉认为，小孩到公园玩就是要以最放松的方式接近大自然，尽管知道孙国豪会担心，但只要带着孙女去公园，还是会让孙女光脚玩耍。

有一次，他看到孙国豪带孙女去游泳，并穿上救生衣，就很不解地问儿子：“游泳为什么要穿救生衣？”孙国豪解释：“女儿从小就爱游泳，穿上救生衣，可以更自在地在泳池里玩水，大人不用一直抱着，也比较不会那么累。”秦汉对此很不以为然，认为小孩游泳穿上救生衣根本就是多此一举！

此外，孙国豪每次带女儿出外逛街、吃饭，女儿走累了就想讨抱，但秦汉却认为“小孩子不应该一直抱着”，所以每次看到孙国豪抱着女儿，父子俩就会有不同的意见。

孙国豪坦承，与老爸秦汉照顾小孩的方式的确不同，“爸爸属于‘奔放型’，我则属于‘紧张型’，虽都是为了让下一代有个好的成长过程，但‘隔代教养’还是有落差”。

孙国豪从小接受美式教育，5岁的女儿2023年年初开始上幼儿园。他与交往多年的杨泊霓虽已为人父母，但仍没有结婚的打算，也没有拼二胎的计划。他很满意现在的生活模式，认为彼此的关系不该局限于一张纸。

至于与老爸秦汉的关系，孙国豪很佩服他经常打篮球、运动，而且体能状况维持得不错，不过自己因为要录影、生活作息不同，无法在篮球场上父子同框。