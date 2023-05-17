Ella、徐怀钰《乘风》上风口

（综合讯）中国大陆实境秀节目《乘风2023》（原名《乘风破浪的姐姐》）开播后话题不断。Ella一句“组团22年还没这么女过”引热议；徐怀钰遭批“划水”（意指偷懒）人气却狂飙。

Ella（陈嘉桦）近来参加《乘风2023》（第4季），一举一动都受到高度关注，没想到5月14日发布一则贴文写道“组团22年还没这么女过”意外引起争议，微博掀起正反两面论战。随后她又将其编辑成“组团22年还没这么甜过”。

她在《乘风2023》最新一次表演选择了《叮叮当当》，由于这首歌非常甜蜜可爱，选择队友上也都以此为标准，14日在节目播出后上传9张这次的侧拍照，并写下“《叮叮当当》甜死我了，组团22年还没这么女过，一起叮叮当当，一起甜起来”。怎料其中的“没这么女过”却被大陆网友抓出来说是“刻板印象”，“女生可以甜美也可以酷帅，并没有只代表甜”。

事后，Ella虽然没有多做回应，但悄悄改了贴文内容，把“女过”改成“甜过”，也因为这样“Ella改文案”登上微博文娱榜关键字热搜。在相关讨论中，有网友认为这样很好，也代表着一个进步，但也有人认为管太多，且Ella出道时走比较中性的风格，这样讲并没有问题。

5月16日，徐怀钰穿棒球服搭配热裤现身长沙黄花国际机场，面露笑容，心情似乎未受影响。（互联网）

平民天后徐怀钰则陷入“表演划水”疑云，不敬业表现遭网友出征，更传出徐怀钰和贾静雯为此起冲突；岂料，最近在《乘风2023》官方举办的人气票选中，徐怀钰暂居第4名，甚至比贾静雯多了8倍票。

近日贾静雯、徐怀钰、陈意涵、李彩桦和王佳宇5人在《乘风2023》第一次公演中表演唱跳歌曲《路灯下的小姑娘》，但徐怀钰被观众发现舞步明显跟不上队友，过程中还偷看歌词提示或队友，不自然的表情和僵硬肢体，掀起话题；网友看过表演后，对贾静雯被惹火不感意外。

她们的表演没有拿到好成绩，但在官方举办的人气投票中，第1名是大黑马日本女星美依礼芽，第2名和第3名分别是谢娜和Ella，而第4名竟是遭质疑表演划水的徐怀钰，还被发现票数是贾静雯的8倍多，让观众都很讶异，也有不少贾静雯粉丝抱不平，还有人喊出“节目造假”一说。

不久前微博上才流出《乘风2023》女星们出演费用，Ella领120万元人民币（约23万新元）是徐怀钰30万元（约5万7000新元）的4倍，让人意想不到的是，徐怀钰人气却紧追在后，与Ella不相上下。

徐怀钰经纪人事后出面表示会好好检讨，“我感到更多的是心疼，就像看着自己的孩子，认真的练习，参加了比赛，却没有达到想象中的好成绩，心中的气馁，是一定会有的。”不过经历此事后，徐怀钰的人气却由黑翻红，截至15日，票数在所有姐姐中排名前五。