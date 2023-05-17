韩国旅游节目 说故事手法引人入胜 订户 罗瑱玲更新 / 更新 / 2023年5月17日 7:10 AM发布 / 发布 / 2023年5月17日 5:00 AM 随着冠病疫情退去，韩国旅游节目重启，纷纷到海外拍摄。（记者拼图） 朱智勋（左起）、吕珍九、河正宇和崔珉豪，在《票务代理梦之队》同游新西兰，也为观众赚取免费旅游机会。（tvN提供） 《没有数学的修学旅行》为观众送上北海道冬天美景。（互联网） 卢相铉（左起）、朱宇宰、金钟国、黄大宪和池贤宇的《长袍飘扬》，在丹麦传播韩国文化。（互联网） 朴志焕（左起）、尹钧相、陈善奎和柳海真在《帐篷外是欧洲》第一季，同游瑞士和意大利。（tvN提供）字体大小:小中大韩国综艺节目疫情后重启海外拍摄，邀来大咖名人参与，游山玩水尝美食之余，也可从艺人执行任务接受挑战，以及彼此间的互动中，一窥他们荧幕下的反差魅力。相对于提供景点资讯的旅游节目，韩国制作方更注重娱乐元素，运用独特说故事的方式、创意及国际观，虏获海内外观众的心。相对于提供景点资讯的旅游节目，韩国制作方更注重娱乐元素，运用独特说故事的方式、创意及国际观，虏获海内外观众的心。请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 韩流 河正宇 吕珍九 观众大声说：郑斌辉雨夜温暖人心 Ella、徐怀钰《乘风》上风口