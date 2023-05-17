韩国旅游节目 说故事手法引人入胜

韩国综艺节目疫情后重启海外拍摄，邀来大咖名人参与，游山玩水尝美食之余，也可从艺人执行任务接受挑战，以及彼此间的互动中，一窥他们荧幕下的反差魅力。相对于提供景点资讯的旅游节目，韩国制作方更注重娱乐元素，运用独特说故事的方式、创意及国际观，虏获海内外观众的心。

相对于提供景点资讯的旅游节目，韩国制作方更注重娱乐元素，运用独特说故事的方式、创意及国际观，虏获海内外观众的心。