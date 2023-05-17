41岁台剧女神宣布再婚 二婚夫：癞蛤蟆也能吃到天鹅肉

（台北讯）41岁的台湾8点档戏剧女神李燕与彰化县议长谢典林离婚8年，16日深夜无预警在脸书晒照并发文公开放闪认爱：“是的！他是我的爱人，新店陈大少”。

她演过台语长篇剧《天地有情》《台湾龙卷风》《金色摩天轮》《天下第一味》《真情满天下》《天下父母心》《家和万事兴》《牵手》《世间情》《甘味人生》《金家好媳妇》《炮仔声》等，并经常担任女一。接受台媒专访时她坦言，16日下午已与她自创品牌“Kocskin克丽诗黛”的大股东陈茂荣登记结婚。曾经放话绝对不再步入婚姻的她，幸福洋溢地自嘲：“对啦！我现在自己打脸了！”并坦言老公跟她一样都是再婚。

李燕在发文中感叹：“今天如此美好！一段感情是这样的，期望能帮助彼此成为更好的人。是的！他是我的爱人，新店陈大少，也是我曾说过‘我喜欢有责任感、有肩膀的那个男人’，不只是认爱，我还认定他了！”并强调“多想有一个我爱的人陪着我解锁这个世界，拜托各位记者哥哥姐姐们手下留情了”。

一起合作经营保养品牌日久生情

她透露，两人相识约18年，大她7岁的老公的本业就是做保养品，当年找她代言而相识，这5年两人因为一起合作经营品牌成为工作伙伴，长期合作下来日久生情，对方在去年5月向她告白，5月29日是他们相恋满1年的纪念日。李燕说，新婚老公陈茂荣除了有数十年经营保养品事业资历，也经营“露营疯”社媒，粉丝人数近30万人。

她说，前几年两人一直都是正常的工作伙伴关系，但自己一直以来都很信任对方，有心事会跟他讲，人生重大的事会找他讨论。“他也带着我经营公司，生活上、工作上包括犹豫要不要去拍戏，做重大选择时都会问他，长期下来变成依赖习惯，但自己没有察觉。直到去年5月有一天他约我时，拿一束花送我，那感觉满好笑的，因为他平常不是那样的人……这才发现原来他喜欢我！”

李燕坦承被告白后自己迟疑了：“两人都是公司股东，担心谈恋爱如果没搞好，连事业伙伴都做不成，因此婉拒。我们沉默了好几天，后来我决定要去拍戏了，发了信息给他，跟他说我喜欢他，可是我们是股东怎么办……”后来才接受对方。

喜欢李燕很多优点包括“脾气大一点”

陈茂荣受访时说，两人认识很久，从一起工作过程中发现李燕很多优点是他欣赏的，因而日久生情，“她很有梦想，对父母很孝顺，很照顾家人，工作时不屈不挠的精神，让我们在外面闯荡的人很敬佩。”他笑说，跟她告白时，很怕被打枪，犹豫了很久，连朋友知道他交往对象是李燕，也问他“压力不大吗”。他说，那只是她萤幕前给人的感觉，私下平易近人、很好相处，“只是偶尔脾气大一点，其他都很好。 如果没有脾气，我可能不会这么喜欢她！”一旁的李燕笑着接话：“他可能有被凌虐体质啦！”

至于是否计划生小孩？她说：“应该没有吧，这不是我一个人可以做的事。”

陈茂荣也在自己脸书上报喜：“从没想过会有这么刺激的一天！我的小啾啾说：‘你再也找不到比我对你更好的女孩’，后来我想想，事实好像也是这样，这个女孩再不好好抓紧绑牢，这辈子是很有可能要孤独到老了！所以我们今天用最有效率的方式，跑去户政事务所交出彼此的身份证了，过去我们是事业伙伴，现在更升级成人生伴侣了。新店陈大少的爱情故事，印证了癞蛤蟆也是能吃到天鹅肉的……”