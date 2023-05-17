假包争议未息 王思佳再卷“刁难买客看房”喊告

（台北讯）41岁女星王思佳近来卷入假包争议，14日开直播公开爱马仕包鉴定结果是真的，并落泪道歉，称未营造炫富人设。17日她又被台媒爆料，指她月花1万新元在台北市内湖租屋，房东有意卖房，王思佳不买又刁难想看房的买主，包括时间难配合，或约早上7点的冷门时间，导致房子难出售。对此，王思佳晒出与房仲的对话澄清，并提出5点反击，还称将提告。

王思佳2021年生下女儿“小王美”后，搬到内湖独栋别墅社区，该社区总建物近6700平方英尺，加地下室共7层楼。每个月租金1万，卖价约680万新元。王思佳上月出席活动受访时曾透露，“我买房子也是一直在看，因为要看到我最喜欢的，也有想要把现在租的地方买下来，但市价应该会破450万新元……也要跟老公讨论一下，有可能考虑买下。”

王思佳晒出的对话截图，可看见房仲说：“真的没有这件事，我们不会透露住户背景。”王思佳澄清：“我没有不配合，更没有提出过早上七点。”随后更发出5点声明，还自己清白。

据台媒报道，屋主一年前就想出售，王思佳买不下手却又很喜欢该豪宅不想搬，处处刁难有意购入的买主看房，配合度低。对此王思佳称无法接受，将提告，并列出5点反击：

1、乌龙爆料的媒体在16日才来假意询问，本人已经说明并表示没有此事，但该乌龙媒体却说已经出印，无法再修正，显然就是没有求证的意思。

2、本人合法承租房子，准时支付房租，也已经积极配合房仲带看房屋。至于本人的“租屋地点”和期限，是本人的家庭安全和隐私，为何房仲和乌龙媒体能随意透露？

3、所谓“看房的人”如何在没看房以前，就知道是我本人住在里面？再者，乌龙爆料者也无法出示任何证明，乌龙媒体也不求证，就直接明显公布本人居住的社区名称、位置，让外人可以轻易查到，已经严重侵犯隐私。

4、难道身为艺人，就不能保有家庭安全和隐私？如果确实是房仲爆料，本人将公布房仲的资讯、房仲的对话，让社会大众了解这家房仲的品质。

5、希望乌龙媒体能够配合提供所谓的“爆料者”，如果无法提供证据，又无法说明，这种恶质报道已经影响到本人的家庭和1岁小孩的生活安全。既然敢乌龙报道，就须承担相关法律责任。

王思佳常被外界认为嫁入“豪门”，也曾有网民发问“如何嫁豪门”，她当时霸气回：“如果你不是个热门，起码也要像我一样是个冷门，如果什么门都不是，那真的无门，想进什么门，自己要先自成一门。”

王思佳老公Joe Ho是美籍华人，从事贸易相关工作，婚前有段时间住在北京，常为工作在中美两地往返。他们2016年结婚，Joe以2.5克拉钻戒求婚，2017年风光在W Hotel举办婚宴，席开30桌，婚礼总花费将近9万新元。两人因阳帆老婆介绍认识，婚前仅约会12次。