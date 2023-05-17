赴韩拍婚照摆乌龙 洪凌张奕恺差点赶不上飞机

本地小阿姐洪凌即将升格为人妻，偕同准夫婿张奕恺于济州岛樱花树下拍婚纱照，秒变浪漫韩剧。

为何选择去韩国拍婚纱照？洪凌回应《新明日报》说：“因为他（张奕恺）没去过济州岛，我没看过樱花，所以就决定去韩国了！而且韩国对我们意义重大，我第一次和他的家人出国就是去韩国。”

受访时，洪凌分享这次韩国拍婚纱照的难忘经历，“飞去时是秋天，天气很冷！可是婚纱特别不保暖。我的表情要装得很幸福、很开心，可是内心是很想躲进室内的！”

回程因刮大风延长假期

张奕恺也补充分享他们飞韩国拍摄婚纱照遇到的趣事，“这次去济州岛拍婚纱照就是想要和樱花一起拍，还好第二天就和樱花拍完了，因为第三天就刮大风下大雨，樱花通通掉落了。”

至于发生的衰事，“出发时我们因没有看好当地国内班机的机场，差一点赶不上飞机，下机后也摆了很多乌龙，现在想起来真的有点好笑。另外，回程因刮大风，行程上有很大的更改，我们索性延长假期，去首尔玩。”

问起婚纱照风格，奕恺表示：“因为冷，就穿了比较多件婚纱礼服，加上济州岛的美景，马上就变成浪漫韩剧了，出来的效果也特别好，当我看到照片的时候，觉得很幸福，太值得了！”

不过两人没有到最喜欢的海边取景，“风太大了，考虑到男生的头发在风大的时候会被吹得特别乱，画面不理想，所以决定放弃海景。”

问起婚纱照，这对准新人表示暂无法分享。至于具体婚期，洪凌表示确定了会公布。

“520”想做特别的事

另外，来临的星期六是5月20日，谐音为“我爱你”，洪凌表示：“520想做一些与众不同的事情，可能尝试一家新餐馆，或去郊外远足。”

洪凌和未婚夫张奕恺注重每个节日，“节日总是让人开心的，也可以维系和加深彼此的感情。”