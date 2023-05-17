“吱吱”只身飞到中国闯荡 易凌酬劳涨三倍

“吱吱”易凌悄悄进军中国主持商演活动，她受访时告诉《新明日报》：“主持酬劳是本地的三倍！”

还记得《吱喳突击队》里的“吱吱”易凌吗？翻查资料，这名个子高挑、身材清瘦，模样可爱的“吱吱”易凌于1992年毕业于新视（新传媒前身）的主持人培训班。在培训班中，她表现突出，并凭借亮丽甜美的外型，被签约成为电视主持人之一。当年和叶丽梅以双主持形式主持《吱喳突击队》，采访艺人八卦消息，备受观众喜爱。

一转眼，易凌离开电视台已有20年，她行事低调，鲜少人知道她的演艺动向。

易凌因参演舞台剧“Catfished”接受《新明日报》访问，她叹说：“之前演出的舞台剧是《何处一盏灯》。”

舞台剧“Catfished”讲述三个女人的故事，易凌说：“现代人都用社交软件交朋友，我所演出的角色游走在虚拟与现实之间，一个躲在网络背后的女爱情骗子。”她自我调侃：“跟我本人的性格相差十万八千里。”

正因为不是“本色演出”才更具挑战，对于现代人更倾向在社媒交友，她不解反问：“为什么能在网上掏心掏肺，现实中的人际关系却总是蒙上一层纱呢？”

易凌参与的舞台剧“Catfished”将于5月26、27及28日，一连三天在Gateway Theatre演出。

中国主持商演 没遇潜规则

问起动向，离开电视台之后，易凌除了经营自己的小生意，也在朋友推介下飞往神州大陆主持商演。疫情来袭之前，她陆续飞来飞去大约有五年，主持过超过3000人的大规模商演，像大型车展、公司尾牙，到过北京、青海、广州、佛山及武夷山等等。

“在中国主持商演只需要做好自己的分内事，其他一切都会有身边人负责打理妥当。”

问起主持酬劳，易凌笑说是本地的三倍，至于娱乐圈盛传的潜规则，易凌笑说：“我也以为会有传说中的饭局、陪酒，内心很忐忑，但说实在，一样都没有碰过。”

记者问她，有签约中国经纪公司吗？“没有，就是自己去闯。”

飞中国主持期间结识娱乐圈电影高层，本不缺拍电影机会，但易凌感觉不踏实，“如果投资商只是为了应酬电影公司老板才给角色，就没有必要去演。”她始终保持一颗清醒的心。疫情松绑后，易凌第一个工作就是飞到德国慕尼黑参加一个国际世界电子厂贸易展览及会议，她出任宣传大使，过程令她大开眼界。

对待感情宁缺毋滥

问起感情，易凌含蓄表示身边是有人追，但现阶段不急于抓牢一段感情，若有所感说：“向下扎根、向上开花，只要心里有爱，永远都是花季，宁缺毋滥。”

与“喳喳”丽梅10年未见

见到易凌近照，拥有知性美的她，感觉五官似乎不同往昔，但变得更有韵味了。

是化妆术精进，抑或进行微调？易凌大方回记者：“我完全没有在脸上做任何东西（你的单凤眼变成了双眼皮？）没有，其实还是单眼皮，只因为长期贴双眼皮胶纸，才慢慢形成的。”

她出示一些正在化妆的照片，丹凤眼仍在。

易凌解释，10年前她绑了牙齿，没了标志性的兔牙，五官也变得比较立体。

问她可有与昔日的“喳喳”丽梅联系，她轻笑说有啊，就在社媒上联系；丽梅被问起时同样表示，两人应该有10年未碰面，不过会在脸书上交流。