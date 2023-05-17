脱口秀“野狗比喻解放军” 男演员一句话害公司赔256万

（北京讯）中国脱口秀演员House（李昊石）日前在北京举办的“笑果脱口秀”表演翻车，他拿中国国家主席习近平在中共十八大喊出的解放军口号“能打胜仗、作风优良”当梗玩出火，遭轰是在侮辱解放军，惨遭网民出征。

如今他不仅惨遭封杀，还连累经纪公司笑果文化被罚，没收当晚演出所得25万新元，罚款256万新元。

House日前在北京线下演出时，在台上说自己领养了2只野狗，看到它们在追松鼠时，“我看到这两条狗的内心，只闪烁出了八个大字‘作风优良，能打胜仗’”，这番话瞬间惹怒中国网民，因为“作风优良，能打胜仗”是出自习近平，在中共十八大期间提出的党在新时代的强军目标：“建设一支听党指挥、能打胜仗、作风优良的人民军队，把人民军队建设成为世界一流军队。”网民怒轰他将解放军比喻成野狗是在侮辱解放军，鼓吹官方应永久封杀他和笑果文化。

House惨遭出征后，虽第一时间道歉，笑果文化也宣布无限期停止他所有演出，但仍挡不住舆论压力，中国官方也出手整顿。

据新华社报道，北京市文化市场综合执法总队公布立案调查结果，笑果文化及其演员李昊石”肆意篡改演出申报内容，在5月13日下午、晚上连续两场‘笑果脱口秀’演出中，出现严重侮辱人民军队的情节，造成恶劣社会影响。”指笑果文化违反《营业性演出管理条例》，决定对该公司作出行政处罚，包括警告、没收当晚演出所得25万新元，罚款256万新元。官方也对涉案人员及其演出经纪机构和演出场所经营单位相关违规行为，进一步依法依规追究责任。北京市文化和旅游局决定无限期暂停涉事公司在京所有演出活动。

稍早，笑果文化也发声明再次道歉，并宣布与House即刻解约，并承诺将会全面整顿所有线下演出。