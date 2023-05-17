张卫健向佐遭疑身边各“有桃花”两人回应了

张卫健和向佐近日不约而同传来各陷“桃花阵”的新闻，引起热议，本尊也都赶紧回应。

郭碧婷2019年和向华强长子向佐结婚，婚后陆续生下两个孩子，向佐去年却被拍到带女生回位于中国大陆的豪宅，对此，向太陈岚已经代为否认。没想到17日又爆出向佐上夜店传闻，向佐晒出从16日晚到凌晨加班的视频，似乎是回应自己人都在工作，绝无此事。他还留言“后勤同学的鸡爪比馊瓜好吃”，更预告5月20日会直播，有问题可以当面问。

向佐先前和郭碧婷参加实境节目擦出爱苗，4年前结婚生下一女，去年又添了一个男宝宝，没想到在郭碧婷人在台湾坐月子之际，向佐被拍带女生回和郭碧婷的新婚房。向太澄清两人只是谈工作，没有外界联想的情事，之后又有性感女网民自称和向佐关系亲密，向太则私下称已经搜证打算提告。

一向个性沉默的郭爸爸，对此一度打破沉默说：“这你可别乱说，人家把媳妇照顾得好好的一点也没亏待，事实就是事实。”外界以为他相信女婿，他则澄清自己只是承认亲家对郭碧婷很好，不代表他支持“那个乱来的”，似乎对女婿也相当灰心。

17日又有八卦媒体爆出向佐疑似上夜店，身边还有美女环绕，让网上又掀起议论。

另一方面，张卫健与老婆张茜从交往至结婚超过22年，二人于2004年秘密登记后，尽管多年来分居香港、北京两地，感情仍然甜蜜稳定。

然而近日他被拍到与神秘女子带着女孩出游，他淡定回应早已向妻子报备，真相是该名女子原来是已逝导演钱国伟的遗孀。

为了陪伴年迈的妈妈，张卫健婚后19年以来，与张茜几乎都相隔两地，不过双方依旧维持坚定情感，一有空就会飞到北京与太太团聚。这次他被港媒拍到与另外一名女子现身香港西贡码头搭船出游，期间更带着一名小女孩，双方关系引发外界好奇。

对此，张卫健澄清，当天与已故好友钱国伟的遗孀陈宛蔚及其小孩出游，钱国伟离世至今3年，他希望鼓励陈宛蔚继续工作，给对方提供帮助，才会相约出海，老婆也都知情。

他的妈妈已高达80多岁，张卫健也花大量时间待在香港陪伴妈妈。

前几年新冠肺炎疫情影响，张卫健有一段时间选择留在香港不离开，跟住在北京的老婆张茜曾经有将近1年半没见面，直到2021年2月底才终于飞往广东与妻子团圆。他当时更激动地说：“一个人在广东度过21天的隔离时间，就可以见到515天没见过的一个人！值！”