最怕跟那英PK 张信哲：赢了不好意思，输了有点可惜 订户 王英敏发布 / 发布 / 2023年5月18日 5:00 AM 张信哲认为《声生不息·宝岛季》的重点不在于歌手之间的比拼，而是透过竞赛让大家关注节目里所呈献的音乐作品。（取自节目微博） 张信哲赞那英（图）唱功好，声线漂亮。（取自节目微博） 张信哲（左三）在节目中担任队长，其中一轮公演的队员有范逸臣（左起）、杨宗纬、莫文蔚、张韶涵、张杰和周兴哲。（取自节目微博）字体大小:小中大继中国音乐真人实境节目《声生不息·港乐季》收获好评之后，芒果TV和湖南卫视2023年推出《声生不息·宝岛季》（简称《声生》），邀请中国大陆和台湾的歌手重新演绎华语乐坛金曲。金曲歌王歌后张信哲、那英在节目中高票当选为队长，分成两队每一期展开金曲竞演。张信哲接受《联合早报》电邮访问时说，大家都很客气，选他们两人当队长是基于“年纪最大的人来当队长”，“其实一直说我很佛系，虽然有所谓竞赛部分，但更重要的是透过比赛让大家听到好歌。”张信哲队的常驻歌手包括张杰、杨宗纬和张韶涵，每一期也会有特邀歌手加入两队。作为队长，张信哲直言希望能让队上的歌手尽情发挥，挑选他们想唱的作品或有兴趣合作的对象，“剩下的，有适合的，甚至是不适合的，我也硬着头皮上。我大概是这样一个队长。请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 音乐 张信哲 中国综艺节目 那英 杀人比养孩子容易 坏到无底线的反派最恐怖