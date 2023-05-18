最怕跟那英PK 张信哲：赢了不好意思，输了有点可惜

继中国音乐真人实境节目《声生不息·港乐季》收获好评之后，芒果TV和湖南卫视2023年推出《声生不息·宝岛季》（简称《声生》），邀请中国大陆和台湾的歌手重新演绎华语乐坛金曲。金曲歌王歌后张信哲、那英在节目中高票当选为队长，分成两队每一期展开金曲竞演。

张信哲接受《联合早报》电邮访问时说，大家都很客气，选他们两人当队长是基于“年纪最大的人来当队长”，“其实一直说我很佛系，虽然有所谓竞赛部分，但更重要的是透过比赛让大家听到好歌。”

张信哲队的常驻歌手包括张杰、杨宗纬和张韶涵，每一期也会有特邀歌手加入两队。作为队长，张信哲直言希望能让队上的歌手尽情发挥，挑选他们想唱的作品或有兴趣合作的对象，“剩下的，有适合的，甚至是不适合的，我也硬着头皮上。我大概是这样一个队长。