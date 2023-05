约翰尼德普康城开幕最亮点　“虎威”范冰冰遇“黑魔后”巩俐

第76届康城影展于当地时间5月16日开幕,预料将有3万5000人参加这场在27日落幕的影坛盛事。今年的康城影展女性作品比往年多,21部竞赛片中有破纪录的七部片出自女导演之手。

本地导演陈哲艺将带《燃冬》主角周冬雨、刘昊然等飞康城,出席电影首映礼。本地马来惊悚片《虎斑》、“Inside the Yellow Cocoon Shell”也将在康城首映。另外,多部重量级影片将在这场全球最大电影界盛会中首映,包括Harrison Ford(哈里逊福特)的《印第安纳琼斯之命运轮盘》(Indiana Jones and the Dial of Destiny);Martin Scorsese(马丁史柯西斯)新片,由Leonardo DiCaprio(里奥纳度狄卡比奥)与Robert De Niro(罗拔迪尼路)主演的巨作《花月杀手》(Killers of the Flower Moon),以及皮克斯(Pixar)新片《元素方城市》(Elemental)。

开幕片是被称为Johnny Depp(约翰尼德普)东山再起之作的《杜巴利伯爵夫人》(Jeanne du Barry),他饰演法王路易十五,考验他的演技和说法语的功力。本片导演兼女主角Maiwenn(麦温)上月才被控在巴黎一家餐馆袭击记者,开幕当晚,约翰尼德普跟麦温一起走上红毯,拍照时也手挽着手,打破先前的不和传言。