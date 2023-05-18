格杀福顺

Kill Boksoon（M18）

娱乐性★★★☆／艺术性★☆

播放平台：Netflix

故事：吉福顺（全度妍饰）过着双重生活，既是一个15岁女儿的妈妈，也是一名鼎鼎有名的职业杀手。她因为拒绝公司派给她的一个杀人任务，引来杀身之祸，为了活命，她只能再次大开杀戒，对抗到底，还得与杀手公司的代表车民奎（薛耿求饰）展开生死对决。

短评：Netflix原创韩国动作片，故事不复杂，是一名女刺客想当普通好妈妈的渴望，在养育女儿上，她束手无措，发现杀人比养孩子容易，为了改善母女间的关系，打算金盆洗手，但事与愿违。

《格》由《造王者》（Kingmaker）导演卞成贤所导，他找了多次合作的薛耿求演出男主角，搭配康城影后全度妍。薛耿求是战斗力强的杀手公司老板，已被吉福顺的人格和魄力慑服，两人之间有一种欲语还休的暧昧张力。《格》结合绝情杀手与温柔母女关系的构思有创意，影片开场就让人对吉福顺执行任务时的“杀技”感到惊艳，任何东西到她手上都能成为武器。影片的打斗狠又利落，片中短发实习生杀手初上场的打斗场面，也无懈可击。

继《鱿鱼游戏》受落后，韩国电影更爱打打杀杀了，全度妍走进大厦，坐电梯上楼找车民奎一较高低，杀气不输《情兽》（Old Boy）中报复心强的男主角崔岷植。《格》从头到尾没有揭露吉福顺女儿的父亲是谁，面对如此强悍的吉福顺，这个父亲若出现，恐怕也没什么发挥机会，因为这是一部让女性高光的电影，吉福顺后来还与女儿共同完成隐秘身份的探险。（韩语对白，附中文字幕）