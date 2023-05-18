《半泽直树》男星留遗书倒卧家中 同住父母不治身亡

（综合讯）曾演出《半泽直树》等日剧的47岁歌舞伎演员市川猿之助，星期四（18日）惊传与父母共三人倒卧家中意识不清，母亲当场被确认身亡，父亲则是昏迷状态，送医后不治。

警方透露，市川猿之助倒在地下室的房间，身旁有疑似遗书的信，父母则是躺在二楼客厅，全案朝他轻生的方向调查。

日本周刊《女性SEVEN》18日爆出市川猿之助性骚歌舞伎的合作演员和工作人员，酒后会强吻并摸他们下体，如果抗拒他，就会被踢出演出名单。

日媒报道，日本时间18日上午10点，市川猿之助的经纪人在他住处发现三人昏倒，市川猿之助送医时意识模糊，目前性命无大碍，并且可以说话。而他75岁母亲当场身亡，76岁的歌舞伎演员父亲市川段四郎则是重度昏迷，送医后不治。两名死者都没有明显的外伤，警视厅和东京消防厅正在调查案情。市川猿之助原定18日在东京明治座领衔主演的《市川猿之助奋闘歌舞伎公演》也宣布取消。

市川猿之助本名喜熨斗孝彦，出身歌舞伎世家的他，继承第四代市川猿之助名号，演员香川照之是他的堂兄。两兄弟都以《半泽直树》的反派角色出名，香川照之饰演大和田专务爆红，市川猿之助则是在2020年第二季饰演大和田的爱徒伊佐山泰二，融入歌舞伎的夸张演法蔚为话题，剧中狂逼半泽直树“给我道歉”也成为他的招牌台词，近期作品还有去年的NHK大河剧《镰仓殿的13人》。

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