教健身推戏约 潘淑钦自嘲“无胆”

患有椎间盘突出症，“小妹”潘淑钦为自救学健身，考获两张健身文凭，如今变身健身上班族，戏剧邀约也接不了！

淑钦2022年4月做了胆囊切除手术，所幸康复得快，手术后更注重养生，如今只吃七分饱，她自嘲：我已是无胆之人。

曾凭《敢敢做个开心人》“小妹”一角火红的潘淑钦淡出演艺圈多年，如今成为专业健身教练，一做四年，她星期三（5月17日）受访时告诉《新明日报》：“周末最忙的时候一天教七八组！”

也因为健身教程满档，时间不够用，有戏剧邀约也只能推掉。

曾椎间盘突出 五年无法跑步

当健身教练得追溯到10年前，热爱运动的淑钦有一天发现自己早上起床脚会麻痹，经诊断发现患有椎间盘突出症，这也导致她有长达五年时间无法跑步。

当时她不动手术，选择做复健，在健身房尝试各类运动，后来发现交叉训练机挺有效，日子有功，淑钦逐渐能跑能跳，还悟出一个道理：“椎间盘突出不会百分百痊愈，站或坐姿一不对，问题就来了，不过，身体的锻炼绝对可以改善症状。”

淑钦运动的毅力与坚持让健身房的老板看到，建议她去考取专业健身执照，课程包括深入去了解人体构造，针对个人不同的体质与健康情况去设计健身方案，她很努力，结果成功考取专业健身文凭。

学生最小七岁 最年长68岁

目前，淑钦拥有两张专业健身文凭，考核美国ACE高级健美专才训练、合格私人教练文凭，她开始一对一教健身，年纪最小的学生约七岁，最年长的学生68岁，最忙碌时，她一周教30多名学生。

记者好奇，淑钦的艺人身份对她的健身专业有帮助吗？她回答“绝对有，学生已经知道我是谁，我不可能骗人，特别是上门教学，信任更为重要。”

尽管勤于健身，淑钦认为女性仍应该有一点脂肪，健身的目的在于增强肢体动作、关节不会僵化。

形容她是“健身上班族”只因淑钦一周七天教健身、完全没休息，她说：“我最好的老师是学生”，人一面对受伤都会很气馁，不过，当我听到学生说本来不能蹲、不能走久，现在行动变得灵活起来，我会觉得自己在做好事。”

淑钦结婚19年，育有二子，长子快服兵役、小儿子念中学，深爱健身，母子间的亲子话题。至于老公，淑钦笑说：“他爱打羽毛球。”