张学友马国开唱 主办方防黄牛限制购票

歌神张学友狮城演唱会门票秒杀，网传8月飞马来西亚开唱，为减少黄牛票牟利，本地主办方说：“会限制购票！”

张学友带着《张学友60+巡回演唱会》在本地连开六场，门票在开放售卖四小时内售罄，难抵歌迷盛情，过后主办单位飞凡娱乐（UnUsUal Entertainment）又宣布追加7月28日至30日三场，在本地共办九场。再加的三场随即在开票两个半小时内被秒杀！

近日，网传张学友将在新加坡演唱会结束后，8月份北上马国举行六场演唱会。

星期三（5月17日）《新明日报》记者为此向主办单位询问，并获得飞凡娱乐市场经理许善君证实，张学友确实将到马国举行演唱会，但主办单位目前无法提供更多详情，详细信息稍后才会公布。待主办单位UnUsUal Entertainment官宣后，这次没抢到票的新加坡歌迷还是有机会到马国听偶像唱歌。

事实上，张学友一早就预告过自己会到马国办演唱会。

据报道，张学友3月底在澳门宣布举办第10次个人巡演时，有媒体问他何时会到马来西亚开演唱会？当时他说：“马来西亚应该很快！”。当时，张学友还透露台湾站预计要到明年中旬，新马一站更早举行。

说到狮城卖票情况，《新明日报》之前报道，张学友由于门票反应热烈，掀起黄牛票浪潮，据查，当天开票时，歌神的最贵演唱会门票$388（CAT 1）一度被炒高至一张卖$2000，同样的，CAT 1的门票也有人以$9888出售四张套票，即平均每张$2472！网上出现“天价”门票，显示黄牛党颇为猖獗。

有鉴于此，在张学友来临的马国8月演唱会，主办方希望减少黄牛乱象，许善君受访透露会限制投票，此外，电子票也只会在一个月前发给买家。