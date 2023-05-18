Johnny Depp新片康城首映 观众起立鼓掌7分钟

（综合讯）第76届康城影展新加坡时间5月17日凌晨揭幕，近年“打老婆”诽谤官司缠身的Johnny Depp所主演的《杜巴利伯爵夫人》（Jeanne du Barry，暂译）获邀成为开幕电影，惹起争议。不过Johnny Depp一现身红地毯就受到现场影迷以尖叫声热烈欢迎，《杜》片首映后全场更起立鼓掌7分钟，令他感动得眼湿湿，轻轻拭泪。

有媒体形容Johnny Depp光荣回归，但他在记者会上说：“我一直思考‘回归’这字眼，因为我没离开过任何地方。”不过经历了风波，他对好莱坞的心态也有所改变，“我没感觉被抵制，因为我不去在意好莱坞，我对好莱坞没有更多需求。”他还意有所指说：“当你只是因为飘浮在空中的闲言闲语，就被要求主动辞去你正参演的电影…….”他没把话说完，但显然是指被迫从《怪兽与邓不利多》请辞一事。

与导演互相拥抱 打破不和传闻

《杜》讲述工人阶级出身的杜巴利伯爵夫人，凭过人才智在上流社会逐步攀爬，最终成为路易十五的情妇，并进驻凡尔赛宫。Johnny Depp在片中扮演路易十五，需要全法语演出。

之前有传他与自导自演的Maiwenn不和，不过两人手挽手踏上红地毯，尊尼还称赞她在片场做得很好，想法灵活也愿意尝试。首映礼后，现场观众起立拍掌7分钟，两人都激动得眼湿湿并互相拥抱，令传闻不攻自破。

导演Maiwenn（左）和Johnny Depp一同走红毯。（路透社）

虽然现场观众热烈鼓掌，影评人却不大欣赏《杜巴利伯爵夫人》。据《人物》杂志综合首轮影评，认为该片令人失望，《杜巴利伯爵夫人》与Maiwenn之间也欠火花。部分影评人觉得Johnny Depp的演出一开始带来惊喜，看下去却有点沉闷，还有评论指他演国王不够庄严。