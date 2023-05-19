林依晨再传婚变首现身 甜曝爱跟老公搞怪

（香港讯）台湾女星林依晨旋风式访港24小时，她与施柏宇17日到尖沙咀出席品牌活动。被传与结婚八年的老公林于超婚变，林依晨心情未受影响，活动上笑容满面，畅谈衣着心得。

时隔六年再度赴港，林依晨心情兴奋，对香港的景色、人和美食都赞口不绝，笑言把握时间率先品尝港式风味的烧鹅和饭盒。她透露因挂念一岁半的女儿，晚上便回台湾，又指女儿现在牙牙学语十分可爱，在疫情暴发的三年间，她主要留在台湾照顾女儿。

林依晨透露，刚拍完一套台剧，8月再开拍新剧。近日她于社交网站上载观赏魏如萱演唱会照片，她说照片是老公帮她拍的，甜丝丝地称在老公面前会表现得搞怪一点。

近日再传两人婚变，林依晨称很久之前已回应过，该讲的都已讲，她觉得很奇怪，“老公都开玩笑说他怎么有那么多新的绰号。（有影响你心情吗？）我是比较心疼他啦。”林依晨称现在很难得才能和老公出去拍拖，行程表都被女儿占满，希望以后有时间能一起去大溪地和斐济旅行。她也提到老公“喜欢送我包包”，夫妻俩也有许多情侣装和相关单品。

施柏宇与林依晨同场，他直言刚上中学时正播对方主演的《恶作剧之吻》，自曝林依晨是他的儿时女神，“第一次那么近见她，真不敢相信，她保养得非常好，很漂亮。有机会当然想合作，但不敢奢想。”