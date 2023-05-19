是枝裕和《怪物》康城首映 缅怀坂本龙一

第76届康城影展现正举办中，是枝裕和执导的电影《怪物》再闯康城影展主竞赛。他过往曾多次征战康城并得奖，2018年以日片《小偷家族》拿下康城影展金棕榈奖，去年执导的韩国电影《婴儿转运站》让宋康昊首夺康城影帝。此次他回归日本与王牌编剧坂元裕二合作电影《怪物》，找来瑛太、安藤樱及田中裕子参演，并海选两名童星成为故事核心。

《怪物》通过三个不同视角描写小学发生的体罚事件，探讨相互理解的困难和可能性，这是主竞赛单元21部作品中第一部上映的作品。法国当地时间5月17日晚首映，包括导演是枝裕和、编剧坂元裕二，演员安藤樱、永山瑛太、黑川想矢、柊木阳太等出席。首映结束后，全场2000多名观众起立鼓掌长达9分半钟，是枝裕和害羞地鞠躬感谢，并与坂元裕二拥抱，阪元裕二说：“上映之后导演笑了，我内心也很激动。” 永山瑛太说：“我真心感觉能做演员太幸运了。”安藤樱更直呼：“如雷的掌声震撼了我。”

日媒报道，是枝裕和受访回应，身为主竞赛单元的头号击球手，感到责任重大，很开心在放映后看到观众脸上的笑容。安藤樱在《小偷家族》之后再度前往康城影展，她今年初因演出日剧《重启人生》再受注目，她笑答：“这是第二次来，希望可以尽情享受，自己正在以第一次没有的兴奋心情享受盛事。”