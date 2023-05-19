“那一年，那首歌2”演唱会 10对门票送订户

（本地讯）1980年代台湾两大歌手郑怡和周治平将在6月份到新加坡开唱。Biz Trends Media将送出10对Cat 2的演唱会门票（每对价值296元）给早报VIP。

时隔两年，这两位实力派唱将在“那一年，那首歌2”中再次为大家带来更多不朽情歌，其中便包括1980年代和1990年代大家都熟悉的原创歌曲。

郑怡在台湾办过几次个人演唱会，场场爆满。她的代表作品包括《小雨来得正是时候》《月琴》《想飞》和《心情》等。有“音乐诗人”之称的周治平也不遑多让。身为知名的词曲创作人和制作人，他曾与许多红星合作，例如张国荣、黎明、周华健、刘德华等。《青梅竹马》《梦不到你》《那一场风花雪月的事情》和《你是如此难忘记》等作品都是周治平的杰作。

早报VIP只须上bit.ly/ZBZhounZhengGiveaway回答一道简单问题，就有机会赢得一对门票。送票活动将于5月30日（星期二）晚上11时59分截止。10位幸运VIP最迟将于6月1日（星期四）收到电邮通知。

“那一年，那首歌2”演唱会

日期：6月10日（星期六）

时间：晚上8时

地点：滨海艺术中心海湾剧院

票价：88元、108元、128元、148元和168元

购票：sg.bookmyshow.com